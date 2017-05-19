Хоу Ифань победила Хаммера в седьмом туре этапа Гран-при по шахматам в Москве
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Китайская шахматистка Хоу Ифань обыграла норвежца
Йон-Людвига Хаммера в партии седьмого тура этапа Гран-при, проходящего в Москве.
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Аниш Гири (Нидерланды) выиграл у Салеха Салема (ОАЭ).
Остальные партии седьмого тура завершились вничью: Хикару Накамура (США) — Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Александр Грищук (Россия), Максим
После семи туров лидируют Дин Лижэнь и Мамедьяров, набравшие по 4,5 балла.
Московский этап завершится 21 мая.
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