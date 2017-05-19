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19 мая 2017, 21:34 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Хоу Ифань победила Хаммера в седьмом туре этапа Гран-при по шахматам в Москве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Китайская шахматистка Хоу Ифань обыграла норвежца Йон-Людвига Хаммера в партии седьмого тура этапа Гран-при, проходящего в Москве.

Помимо китайской шахматистки выиграть партию в седьмом туре смог также голландец <span class=error>Аниш</span> Гири. Увеличить
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Аниш Гири (Нидерланды) выиграл у Салеха Салема (ОАЭ).

Остальные партии седьмого тура завершились вничью: Хикару Накамура (США) — Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Александр Грищук (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Теймур Раджабов (Азербайджан), Петр Свидлер (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль), Пентала Харикришна (Индия) — Евгений Томашевский (Россия), Франциско Вальехо (Испания) — Майкл Адамс (Великобритания), Эрнесто Инаркиев (Россия) — Ян Непомнящий (Россия).

После семи туров лидируют Дин Лижэнь и Мамедьяров, набравшие по 4,5 балла.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Московский этап завершится 21 мая.
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