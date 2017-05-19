Осло, Лондон и Сингапур хотят провести матч за шахматную корону 2018 года

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На следующей неделе будет объявлен тендер на право проведения матча за шахматную корону.

«Мы знаем, что есть запрос от Осло, есть интерес из Лондона и Сингапура. Мы дадим им время на подготовку своих предложений и через месяц выясним, где будет проходить турнир», — сказал Мерензон.