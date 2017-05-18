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https://sport.mail.ru/news/chess/29787516/
18 мая 2017, 15:20 | Прочие: Шахматы, шашки | Вести.Ru

Шахматы. Грищук и Свидлер в роли преследователей лидеров

На проходящем в Москве втором этапе шахматной серии Гран-при ФИДЕ прошли партии 5-го тура. Россиянин Александр Грищук выиграл у представительницы Китая Хоу Ифань, а Петр Свидлер, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский и Эрнесто Инаркиев свои партии завершили вничью.

На проходящем в Москве втором этапе шахматной серии <nobr>Гран-при </nobr><span class=error>ФИДЕ</span> прошли партии 5-го тура. Россиянин Александр <span class=error>Грищук</span> выиграл у представительницы Китая <span class=error>Хоу</span> <span class=error>Ифань</span> а Петр <span class=error>Свидлер</span> Ян <span class=error>Непомнящий</span> Евгений Томашевский и <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Инаркиев</span> свои партии завершили вничью. Увеличить
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Свидлер поделил очки с Теймуром Раджабовым (Азербайджан), Непомнящий подписал мир с Борисом Гельфандом из Израиля, Томашевский — с норвежцем Йоном-Людвигом Хаммером, а Инаркиев получил 0,5 очка после партии с испанцем Франсиско Вальехо. Лидеры турнира Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Дин Лижэнь (Китай) также сыграли вничью.

Лижэнь и Мамедьяров набрали по 3,5 очка и продолжают делить лидерство. В числе их преследователей Грищук и Свидлер, у которых по 3 турнирных балла, еще на пол-очка отстают Томашевский и Непомнящий. Инаркиев, который стартовал неудачно, пока на предпоследнем месте с 1,5 очками.
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