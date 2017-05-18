Шахматы. Грищук и Свидлер в роли преследователей лидеров

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Свидлер поделил очки с Теймуром Раджабовым (Азербайджан), Непомнящий подписал мир с Борисом Гельфандом из Израиля, Томашевский — с норвежцем Йоном-Людвигом Хаммером, а Инаркиев получил 0,5 очка после партии с испанцем Франсиско Вальехо. Лидеры турнира Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Дин Лижэнь (Китай) также сыграли вничью.