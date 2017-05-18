Шахматы. Грищук и Свидлер в роли преследователей лидеров
На проходящем в Москве втором этапе шахматной серии
Гран-при ФИДЕ прошли партии 5-го тура. Россиянин Александр Грищук выиграл у представительницы Китая Хоу Ифань, а Петр Свидлер, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский и Эрнесто Инаркиев свои партии завершили вничью.
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Свидлер поделил очки с Теймуром Раджабовым (Азербайджан), Непомнящий подписал мир с Борисом Гельфандом из Израиля, Томашевский — с норвежцем
Лижэнь и Мамедьяров набрали по 3,5 очка и продолжают делить лидерство. В числе их преследователей Грищук и Свидлер, у которых по 3 турнирных балла, еще на
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