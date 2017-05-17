Сергей Карякин: О чемпионстве «Спартака» мне сообщил шеф-повар ресторана

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«НЕ НАЙДЕТСЯ ЛИШНЕГО ПАМПЕРСА?»

— Сергей, вы известны, как болельщик «Спартака». Где вас застала весть, о том, что красно-белые стали чемпионами?

— Это была забавная история. У меня 7 мая проходили важные переговоры в одном из ресторанов, я на это время даже включил телефон. Когда переговоры закончились, мы стали прощаться, ко мне подошел шеф-повар и попросил о совместном фото. А затем он сказал, что тоже является спартаковским болельщиком и сообщил, что мы только что стали чемпионами — «Зенит» дома проиграл «Тереку».

— Ваша реакция?

— Я сказал: «Вот это здорово! Ваш ресторан счастливый, теперь буду сюда захаживать».

— Вас теперь стали чаще узнавать?

— За последние полгода значительно чаще. Почти не бывает такого, чтобы я появился в людном месте, и ко мне кто-то не подошел и не обратился с просьбой об автографе или совместном фото. Замечаю, что многие узнают, но стесняются подойти.

Но был один курьезный случай. Мы с супругой Галией, с сыном пошли в океанариум, сын Алексей был в коляске. С нами была известная шахматистка Екатерина Лагно со своим ребенком. Вижу, к нам направляется мужчина с маленькой девочкой. Причем шел он целенаправленно ко мне, я еще подумал: «Сейчас попросит о совместном фото». Но мужчина сказал: «У вас не найдется лишнего памперса?».

«ЛАВРОВ СКАЗАЛ: «КАРЛСЕН ОКАЗАЛСЯ НЕРВНЫМ»

— Посещали последние матчи «Спартака»?

— Выбирался время от времени. Наконец мне удалось пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым. Давно хотел с ними познакомиться.

— Неужели сами подошли?

— Ну, нет, это было бы слишком. Да и находились они в другой ложе. Я попросил Аркадия Дворковича, с которым мы знакомы много лет, представить меня Лаврову и Алекперову.

Лавров сказал: «Сергей, я за тебя болел во время матча в Нью-Йорке. Знаешь, Карлсен оказался каким-то нервным. Поэтому победа будет за нами».

— Гроссмейстер Ян Непомнящий высказал мнение, что когда Карлсен встречается с шахматистом своего поколения, он не выглядит непобедимым.

— Согласен с Яном. С возрастными шахматистами Магнусу легче играть, он их изматывает к концу матча, получает преимущество за счет лучшей физической подготовки. А если напротив тебя ровесник, еще неизвестно, кто кого быстрее измотает. Поэтому все будет решаться за шахматной доской. Конечно, Магнус — чемпион мира, сильнейший шахматист планеты на данный момент, но заметного доминирования у него точно нет.

Перед матчем в Нью-Йорке все ставили на легкую победу Карлсена. Я был одним из немногих, кто говорил, что будет борьба. Так и получилось.

«ТРЕВОЖИТЬ ПУТИНА ЛИШНИЙ РАЗ НЕ БУДУ»

— После нашей последней беседы прошло три месяца, за это время вы стали членом Общественной палаты при президенте России. Кто вам сделал предложение?

— Мне позвонили из администрации Президента и пригласили приехать. Сказали, что речь пойдет об Общественной палате. Когда приехал, передали письмо, подписанное Владимиром Владимировичем, в котором он приглашал меня стать членом Общественной палаты. Дали некоторое время на размышление.

— Долго размышляли?

— Пару дней. Посоветовался с друзьями, подумал, что я могу сделать полезного на этой должности. И дал свое согласие.

— За что вы отвечаете в палате?

— Новый состав палаты вступит в свои полномочия с 1 июля. Перед этим будет заседание, где каждого члена наделят определенными функциями. Но будут учитываться пожелания, за какую сферу кто хочет отвечать. Я считаю себя обязанным заниматься спортивной сферой.

— На первом заседании вы ведь можете высказать какие-то пожелания или предложения Президенту. Есть у вас какие-то вопросы, с которыми готовы обратиться к Путину?

— Считаю, что тревожить Владимира Владимировича без лишней необходимости нельзя. Если у меня возникнет серьезный вопрос, отправлю запрос через Общественную палату в администрацию Президента. Лично подходить и обращаться к Владимиру Владимировичу точно не стану.

— В апреле следующего года вновь состоится турнир претендентов. Его победитель получит право сыграть за корону с Карлсеном. Вы же прекрасно представляете, какая жесткая борьба развернется за первое место. Не давит мысль, что выиграть при такой конкуренции будет очень сложно?

— В 2014-м году я занял в нем второе место, в 2016-м выиграл. Не знаю, как все сложится в 2018 году, но убежден, что в любом случае это будет мой не последний турнир претендентов. Моя задача — качественно готовиться, выходить на новый уровень. И сейчас мои мысли о супертурнире в Ставангере. Он пройдет в июне, в нем будут участвовать десять сильнейших шахматистов мира. Поэтому пока о турнире претендентов думать рано, предпочитаю двигаться шаг за шагом.