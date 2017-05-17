Сергей Карякин: О чемпионстве «Спартака» мне сообщил шеф-повар ресторана
Претендент на шахматную корону, чемпион мира по блицу Сергей Карякин дал интервью «Советскому спорту» и рассказал, какие изменения произошли в его жизни за последние три месяца.
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«НЕ НАЙДЕТСЯ ЛИШНЕГО ПАМПЕРСА?»
— Сергей, вы известны, как болельщик «Спартака». Где вас застала весть, о том, что
— Это была забавная история. У меня 7 мая проходили важные переговоры в одном из ресторанов, я на это время даже включил телефон. Когда переговоры закончились, мы стали прощаться, ко мне подошел
— Ваша реакция?
— Я сказал: «Вот это здорово! Ваш ресторан счастливый, теперь буду сюда захаживать».
— Вас теперь стали чаще узнавать?
— За последние полгода значительно чаще. Почти не бывает такого, чтобы я появился в людном месте, и ко мне
Но был один курьезный случай. Мы с супругой Галией, с сыном пошли в океанариум, сын Алексей был в коляске. С нами была известная шахматистка Екатерина Лагно со своим ребенком. Вижу, к нам направляется мужчина с маленькой девочкой. Причем шел он целенаправленно ко мне, я еще подумал: «Сейчас попросит о совместном фото». Но мужчина сказал: «У вас не найдется лишнего памперса?».
«ЛАВРОВ СКАЗАЛ: «КАРЛСЕН ОКАЗАЛСЯ НЕРВНЫМ»
— Посещали последние матчи «Спартака»?
— Выбирался время от времени. Наконец мне удалось пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым. Давно хотел с ними познакомиться.
— Неужели сами подошли?
— Ну, нет, это было бы слишком. Да и находились они в другой ложе. Я попросил Аркадия Дворковича, с которым мы знакомы много лет, представить меня Лаврову и Алекперову.
Лавров сказал: «Сергей, я за тебя болел во время матча в
— Гроссмейстер Ян Непомнящий высказал мнение, что когда Карлсен встречается с шахматистом своего поколения, он не выглядит непобедимым.
— Согласен с Яном. С возрастными шахматистами Магнусу легче играть, он их изматывает к концу матча, получает преимущество за счет лучшей физической подготовки. А если напротив тебя ровесник, еще неизвестно, кто кого быстрее измотает. Поэтому все будет решаться за шахматной доской. Конечно, Магнус — чемпион мира, сильнейший шахматист планеты на данный момент, но заметного доминирования у него точно нет.
Перед матчем в
«ТРЕВОЖИТЬ ПУТИНА ЛИШНИЙ РАЗ НЕ БУДУ»
— После нашей последней беседы прошло три месяца, за это время вы стали членом Общественной палаты при президенте России. Кто вам сделал предложение?
— Мне позвонили из администрации Президента и пригласили приехать. Сказали, что речь пойдет об Общественной палате. Когда приехал, передали письмо, подписанное Владимиром Владимировичем, в котором он приглашал меня стать членом Общественной палаты. Дали некоторое время на размышление.
— Долго размышляли?
— Пару дней. Посоветовался с друзьями, подумал, что я могу сделать полезного на этой должности. И дал свое согласие.
— За что вы отвечаете в палате?
— Новый состав палаты вступит в свои полномочия с 1 июля. Перед этим будет заседание, где каждого члена наделят определенными функциями. Но будут учитываться пожелания, за какую сферу кто хочет отвечать. Я считаю себя обязанным заниматься спортивной сферой.
— На первом заседании вы ведь можете высказать
— Считаю, что тревожить Владимира Владимировича без лишней необходимости нельзя. Если у меня возникнет серьезный вопрос, отправлю запрос через Общественную палату в администрацию Президента. Лично подходить и обращаться к Владимиру Владимировичу точно не стану.
— В апреле следующего года вновь состоится турнир претендентов. Его победитель получит право сыграть за корону с Карлсеном. Вы же прекрасно представляете, какая жесткая борьба развернется за первое место. Не давит мысль, что выиграть при такой конкуренции будет очень сложно?
— В 2014-м году я занял в нем второе место, в 2016-м выиграл. Не знаю, как все сложится в 2018 году, но убежден, что в любом случае это будет мой не последний турнир претендентов. Моя задача — качественно готовиться, выходить на новый уровень. И сейчас мои мысли о супертурнире в Ставангере. Он пройдет в июне, в нем будут участвовать десять сильнейших шахматистов мира. Поэтому пока о турнире претендентов думать рано, предпочитаю двигаться шаг за шагом.
— Гарантированное участие в турнире претендентов дает вам возможность немного расслабиться, тогда, как все сильнейшие гроссмейстеры мира бьются за право сыграть в нем.
— На днях я был на открытии московского этапа
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