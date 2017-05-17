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17 мая 2017, 11:54 | Прочие: Шахматы, шашки | PROСПОРТ - Казахстан

Шахматистка Асаубаева сыграет в составе сборной мира в «Матче тысячелетий»

Летом 2016-года казахстанские спортивные СМИ взорвала новость о переходе талантливой казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой под флаг России.

В интервью Zakon.kz мама спортсменки Лиана Танжарикова рассказала о причинах, побудивших семью принять такое решение.

Выбор был сделан и уже на первом крупном международном старте — чемпионате мира среди кадетов Асаубаева стала первой в своей возрастной группе. Юная шахматистка продолжает прогрессировать, в начале мая в составе команды Московской области она сыграла в командном чемпионате России по шахматам. Асаубаева была лидером команды и играла за первой доской в категории девушек до 15 лет. И хоть команды Московской области заняла второе итоговое место, Бибисара показала лучший результат на своей доске.

«Мы выступали в Сочи, играли в командном первенстве России, — рассказывает мама шахматистки Лиана Танжарикова. — Там выступали мужчины, женщины, ветераны, юноши и девушки до 15 лет. Представляя команду Московской области Бибисара сыграла на первой доске, и заняла на ней 1-е место. Из семи партий она сыграла одну ничью, а остальные выиграла. Этот результат является показательным, потому что для Бибисары это был первый российский турнир за пределами Московской области. В ее категории играли девочки ее возраста и на год старше. Поэтому считаю, что она очень хорошо сыграла».

Также мама девочки рассказала о приглашении Бибисары Асаубаевой в состав сборной мира по шахматам на матч против команды США:

«С 26 по 29 июля в Сент-Луисе впервые пройдет такой значимый турнир как матч между сборной мира и сборной Америки. Нам выпала такая честь — поучаствовать в этом турнире и сыграть за сборную мира, это очень здорово. Кроме нас было еще много претендентов, но в итоге предпочтение отдали Бибисаре».

Добавим, что встреча между сборной мира и Америки получила название «Матч Тысячелетий». Турнир пройдет при поддержке Международной федерации шахмат (FIDE), Федерации шахмат США, Шахматного фонда Гарри Каспарова, тренерской комиссии FIDE и Шахматного клуба и Схоластического центра Сент-Луиса. По правилам турнира восемь сильнейших юниоров США (четыре игрока до 17 лет, два мальчика и две девочки до 14 лет) сыграют против восьми сильнейших юниоров со всего мира в тех же возрастных категориях.

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