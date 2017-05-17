Шахматистка Асаубаева сыграет в составе сборной мира в «Матче тысячелетий»

В интервью Zakon.kz мама спортсменки Лиана Танжарикова рассказала о причинах, побудивших семью принять такое решение.

Выбор был сделан и уже на первом крупном международном старте — чемпионате мира среди кадетов Асаубаева стала первой в своей возрастной группе. Юная шахматистка продолжает прогрессировать, в начале мая в составе команды Московской области она сыграла в командном чемпионате России по шахматам. Асаубаева была лидером команды и играла за первой доской в категории девушек до 15 лет. И хоть команды Московской области заняла второе итоговое место, Бибисара показала лучший результат на своей доске.

«Мы выступали в Сочи, играли в командном первенстве России, — рассказывает мама шахматистки Лиана Танжарикова. — Там выступали мужчины, женщины, ветераны, юноши и девушки до 15 лет. Представляя команду Московской области Бибисара сыграла на первой доске, и заняла на ней 1-е место. Из семи партий она сыграла одну ничью, а остальные выиграла. Этот результат является показательным, потому что для Бибисары это был первый российский турнир за пределами Московской области. В ее категории играли девочки ее возраста и на год старше. Поэтому считаю, что она очень хорошо сыграла».

Также мама девочки рассказала о приглашении Бибисары Асаубаевой в состав сборной мира по шахматам на матч против команды США:

«С 26 по 29 июля в Сент-Луисе впервые пройдет такой значимый турнир как матч между сборной мира и сборной Америки. Нам выпала такая честь — поучаствовать в этом турнире и сыграть за сборную мира, это очень здорово. Кроме нас было еще много претендентов, но в итоге предпочтение отдали Бибисаре».