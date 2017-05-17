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17 мая 2017, 11:24 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Рейтинги трансляций этапа Гран-при по шахматам в Москве превзошли ожидания организаторов

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рейтинги трансляций в интернете этапа Гран-при по шахматам, который проходит в Москве, превзошли ожидания организаторов турнира. Об этом ТАСС рассказал Илья Мерензон, глава компании World Сhess, обладающей правами на проведение всех турниров чемпионского цикла Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Как рассказал ТАСС глава компании World Сhess за турниром наблюдают зрители из 200 стран мира. Увеличить
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Второй этап серии Гран-при по шахматам проходит в Москве 12—21 мая. Площадкой проведения соревнований стало многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph.

«Мы, как организаторы, довольны тем, как проходит Гран- при. Главную оценку дали зрители и игроки, которые высоко оценили логистику турнира и место проведения, — сказал Мерензон. — Площадку в Москве ежедневно посещает порядка 100 человек, но для нас приоритетным направлением являются трансляции в интернете, рейтинги которых превзошли наши ожидания».

«За турниром наблюдают зрители из 200 стран мира», — добавил собеседник ТАСС.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.
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