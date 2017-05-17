Рейтинги трансляций этапа Гран-при по шахматам в Москве превзошли ожидания организаторов

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Второй этап серии Гран-при по шахматам проходит в Москве 12—21 мая . Площадкой проведения соревнований стало многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph.

«Мы, как организаторы, довольны тем, как проходит Гран- при. Главную оценку дали зрители и игроки, которые высоко оценили логистику турнира и место проведения, — сказал Мерензон. — Площадку в Москве ежедневно посещает порядка 100 человек, но для нас приоритетным направлением являются трансляции в интернете, рейтинги которых превзошли наши ожидания».

«За турниром наблюдают зрители из 200 стран мира», — добавил собеседник ТАСС.