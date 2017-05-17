Рейтинги трансляций этапа Гран-при по шахматам в Москве превзошли ожидания организаторов
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рейтинги трансляций в интернете этапа
Гран-при по шахматам, который проходит в Москве, превзошли ожидания организаторов турнира. Об этом ТАСС рассказал Илья Мерензон, глава компании World Сhess, обладающей правами на проведение всех турниров чемпионского цикла Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
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Второй этап серии
«Мы, как организаторы, довольны тем, как проходит Гран- при. Главную оценку дали зрители и игроки, которые высоко оценили логистику турнира и место проведения, — сказал Мерензон. — Площадку в Москве ежедневно посещает порядка 100 человек, но для нас приоритетным направлением являются трансляции в интернете, рейтинги которых превзошли наши ожидания».
«За турниром наблюдают зрители из 200 стран мира», — добавил собеседник ТАСС.
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