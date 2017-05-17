Как продержаться против Карякина 30 ходов

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В пятый игровой день шахматного Гран-при в Москве в здание Центрального телеграфа приехал вице-чемпион мира Сергей Карякин, который провел сеанс одновременной игры со зрителями. И, конечно же, корреспондент «Газеты.Ru» не упустил шанса проверить свои силы с одним из лучших игроков планеты.

Правила сеанса одновременной игры очень просты — гроссмейстер играет белыми сразу с несколькими соперниками.

Так как свободного пространства было не слишком много, то всего было поставлено шесть столов, однако те, кто не попал в первую шестерку, могли в порядке очереди занять освободившееся место после проигрыша любителя.

Наверное, будет излишним сказать, что никакой речи о победе черными не было, и был лишь мизерный шанс на то, что кто-то из зрителей смог бы выстоять против Карякина и свести партию к ничьей.

Дождавшись своей очереди, корреспондент «Газеты.Ru» приступил к игре. Возможно, несколько уже подсмотренных партий, немного помогли, и я решился на наиболее частый стартовый ход Сергея е4 ответить не стандартным е5, а с6, предложив полуоткрытый дебют — защиту Каро-Канн. Шахматист такого уровня, как Карякин, уже в стандартной итальянской партии смог после четвертого хода оказать сумасшедшее давление на соперников и буквально разбил их в пух и прах. Своим же ответом на начальный ход е4 мне удалось хотя бы предложить гроссмейстеру что-то более редко встречающееся.

Конечно, Карякина такие вещи не смущают, но борьба получилась очень интересной, и корреспондент «Газеты.Ru» испытал целую гамму чувств, пока Сергей медленно и кропотливо улучшал свою позицию и уничтожал выстроенные защитные построения.

Пожалуй, себе в актив можно записать то, что продержаться удалось более 30 ходов, и поражение я признал уже в ладейном эндшпиле, когда у вице-чемпиона было на две пешки больше, и одна из них неминуемо проходила в ферзи. Самой большой гордостью стал момент, когда вице-чемпион мира затратил на обдумывание следующего хода больше двух секунд. Значит, мой ответ, по всей видимости, заставил его обратить внимание на позицию и хотя бы на мгновение заняться расчетами.

Уже после, пообщавшись со многими товарищами по несчастью, пришел к выводу, что партии, в которых разыгрывались полуоткрытые, а не открытые начала, продолжались дольше.

Нельзя сказать, что Карякин играл строго по теории, делая самые сильные ходы в дебюте — он позволял себе рано идти в атаку, чем сразу сбивал соперника с толку.

Во-первых, соперники были не того уровня, а во-вторых, это был своего рода элемент психологического давления, а также проверка игроков на знание теоретических основ.

Практически в каждом дебюте есть ряд ловушек, о которых просто необходимо знать, чем и отличаются профессиональные шахматисты от любителей. Карякин играл почти со всеми очень агрессивно, зато зрители получили зрелище. Ведь именно для этого и проводятся сеансы одновременной игры, чтобы любопытствующие посмотрели, как профессионал разбивает в пух и прах любителя и ставит мат примерно на 20-м ходу. И это у Карякина получалось как минимум в каждой второй партии.

Игроки попадались совершенно разные, с разными идеями. Кто-то пытался выжить на встречных курсах в попытке создать контригру, а кто-то наоборот с первых же ходов окапывался, выстраивая так называемого «ежа». Подходов было много, но результат все равно был один.

Шахматы — это такой вид спорта, где играют два человека, а побеждает Карякин.

Ваш покорный слуга, предложив защиту Каро-Канн, выбрал промежуточный вариант — не встать глухо в защите, но и не бросаться вперед с шашками наголо, хотя у белых, то бишь у гроссмейстера, была возможность перейти в классический вариант со вскрытием центра и более открытой игрой. Но в последнее время шахматисты предпочитают играть закрытую систему, на что и был расчет. Это в итоге и продлило мне «жизнь».

Следует сразу оговориться, что пускаться во все тяжкие с одним из сильнейших шахматистов планеты смерти подобно.

Карякин тактически на несколько порядков сильнее обычного смертного. Любая открытая позиция с взаимными угрозами сразу располагает к тактике и комбинационной игре. Скорость подсчета вариантов и их глубина у гроссмейстера просто выдающаяся, что Карякин и продемонстрировал в этот день. Если его соперник сидит и думает над ходом, может быть над некой последовательностью в три-четыре хода, то Карякин уже видит, какая сложится на доске позиция через десять. Не утверждаю это на сто процентов, но создается полное ощущение, что так и есть, пока он постепенно тебя душит в партии.

Поэтому все, что остается — создать закрытый центр, ограничив маневренность и у себя, и у соперника, и играть позиционно, ожидая маленького шанса, что у него может возникнуть какая-либо слабость в расстановке. Конечно, такого никогда не произойдет — Карякин же не c Карлсеном играл — но надежда все равно теплилась.

В какой-то момент в миттельшпиле, понимая, что соперник оказывает очень серьезное давление на мою центральную пешку, я решил сыграть понаглее и двинул ее вперед, чтобы хоть чуть-чуть ограничить игровое пространство Сергею. Думая о том, что это было слишком нагло, услышал от гроссмейстера, что ход был вполне нормальным, и это очень потешило мое самолюбие. Однако дальнейших навыков поддержать это начинание уже не хватило, и в итоге.

Карякин эту пешку забрал, как впрочем и следующую.

Когда после серии разменов из фигур осталось по одной ладье, вице-чемпион мира наглядно показал, что такое техника реализации материального преимущества.

В одно мгновение его проходная пешка оказалась на шестой линии, и уже стало понятно, что она через два, максимум — через три хода превратится в ферзи.

Ваш корреспондент этого дожидаться не стал и признал свое поражение.

Это было последовательное описание хода мыслей в течение всех 15 с небольших минут, в течение которых Карякин был удавом Каа, а я — загипнотизированным бандерлогом.

В жизни Сергей очень добрый и открытый человек, с отличным чувством юмора, и в процессе игры с ним в шахматы возникает некоторый диссонанс в голове, глядя как он с добрейшей улыбкой постепенно уничтожает тебя, не производя ни малейших усилий.

Остается только попытаться представить, о чем думают и в каком колоссальном напряжении находятся выдающиеся гроссмейстеры, когда играют между собой.

В скором времени вице-чемпион мира покинул зал, где проводится турнир, а участники продолжили борьбу. Центральной партией тура была встреча лидеров Дина Лижэня из Китая и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Увы, упорной битвы не получилось, и соперники достаточно быстро согласились на ничью, тем самым обеспечив себе лидерство как минимум еще на один день. Теперь после пяти матчей у Дина и Мамедьярова по 3,5 очка.

Российский гроссмейстер Александр Грищук начинает приходить в себя после болезни и в пятый день, наконец, одержал победу после четырех ничейных результатов.

Жертвой победителя первого этапа Гран-при пала Хоу Ифань, которая играла белыми, но не смогла воспользоваться преимуществом выступки. Этот успех позволил Грищуку подняться на третье место, которое с тремя очками делят с ним сразу три шахматиста: француз Максим Вашье-Лаграв, победивший сегодня белыми Салема Салеха из ОАЭ, россиянин Петр Свидлер и еще один представитель Азербайджана Теймур Раджабов.

Дмитрий Кузьмин