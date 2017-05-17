Как продержаться против Карякина 30 ходов
Вице-чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры со зрителями в пятый день второго этапа Гран-при в Москве. Во всех партиях шахматист одержал победу.
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В пятый игровой день шахматного
Правила сеанса одновременной игры очень просты — гроссмейстер играет белыми сразу с несколькими соперниками.
Так как свободного пространства было не слишком много, то всего было поставлено шесть столов, однако те, кто не попал в первую шестерку, могли в порядке очереди занять освободившееся место после проигрыша любителя.
Наверное, будет излишним сказать, что никакой речи о победе черными не было, и был лишь мизерный шанс на то, что
Дождавшись своей очереди, корреспондент «Газеты.Ru» приступил к игре. Возможно, несколько уже подсмотренных партий, немного помогли, и я решился на наиболее частый стартовый ход Сергея е4 ответить не стандартным е5, а с6, предложив полуоткрытый дебют — защиту
Конечно, Карякина такие вещи не смущают, но борьба получилась очень интересной, и корреспондент «Газеты.Ru» испытал целую гамму чувств, пока Сергей медленно и кропотливо улучшал свою позицию и уничтожал выстроенные защитные построения.
Пожалуй, себе в актив можно записать то, что продержаться удалось более 30 ходов, и поражение я признал уже в ладейном эндшпиле, когда у
Уже после, пообщавшись со многими товарищами по несчастью, пришел к выводу, что партии, в которых разыгрывались полуоткрытые, а не открытые начала, продолжались дольше.
Нельзя сказать, что Карякин играл строго по теории, делая самые сильные ходы в дебюте — он позволял себе рано идти в атаку, чем сразу сбивал соперника с толку.
Практически в каждом дебюте есть ряд ловушек, о которых просто необходимо знать, чем и отличаются профессиональные шахматисты от любителей. Карякин играл почти со всеми очень агрессивно, зато зрители получили зрелище. Ведь именно для этого и проводятся сеансы одновременной игры, чтобы любопытствующие посмотрели, как профессионал разбивает в пух и прах любителя и ставит мат примерно на 20-м ходу. И это у Карякина получалось как минимум в каждой второй партии.
Игроки попадались совершенно разные, с разными идеями.
Шахматы — это такой вид спорта, где играют два человека, а побеждает Карякин.
Ваш покорный слуга, предложив защиту
Следует сразу оговориться, что пускаться во все тяжкие с одним из сильнейших шахматистов планеты смерти подобно.
Карякин тактически на несколько порядков сильнее обычного смертного. Любая открытая позиция с взаимными угрозами сразу располагает к тактике и комбинационной игре. Скорость подсчета вариантов и их глубина у гроссмейстера просто выдающаяся, что Карякин и продемонстрировал в этот день. Если его соперник сидит и думает над ходом, может быть над некой последовательностью в
Поэтому все, что остается — создать закрытый центр, ограничив маневренность и у себя, и у соперника, и играть позиционно, ожидая маленького шанса, что у него может возникнуть
В
Карякин эту пешку забрал, как впрочем и следующую.
Когда после серии разменов из фигур осталось по одной ладье,
В одно мгновение его проходная пешка оказалась на шестой линии, и уже стало понятно, что она через два, максимум — через три хода превратится в ферзи.
Ваш корреспондент этого дожидаться не стал и признал свое поражение.
Это было последовательное описание хода мыслей в течение всех 15 с небольших минут, в течение которых Карякин был удавом Каа, а я — загипнотизированным бандерлогом.
В жизни Сергей очень добрый и открытый человек, с отличным чувством юмора, и в процессе игры с ним в шахматы возникает некоторый диссонанс в голове, глядя как он с добрейшей улыбкой постепенно уничтожает тебя, не производя ни малейших усилий.
Остается только попытаться представить, о чем думают и в каком колоссальном напряжении находятся выдающиеся гроссмейстеры, когда играют между собой.
В скором времени
Российский гроссмейстер Александр Грищук начинает приходить в себя после болезни и в пятый день, наконец, одержал победу после четырех ничейных результатов.
Жертвой победителя первого этапа
Дмитрий Кузьмин
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