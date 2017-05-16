Грищук победил Хоу Ифань в пятом туре этапа Гран-при по шахматам в Москве
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук обыграл китаянку Хоу Ифань в пятом туре этапа Гран- при по шахматам в Москве.
Максим
Остальные партии завершились вничью: в пятом раунде между собой играли Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Дин Лижэнь (Китай), Петр Свидлер (Россия) и Теймур Раджабов (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды) и Хикару Накамура (США), Ян Непомнящий (Россия) и Борис Гельфанд (Израиль), Евгений Томашевский (Россия) и
После пяти туров лидируют Дин Лижэнь и Мамедьяров, набравшие по 3,5 балла. Следующий тур пройдет 17 мая.
Московский этап завершится 21 мая.
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