Шахматист Карякин в рамках московского этапа Гран-при провел сеанс одновременной игры
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин в рамках московского этапа
Гран-при провел сеанс одновременной игры с журналистами, юными шахматистами и представителями Лаборатории Касперского, официального партнера по кибербезопасности турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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Карякин одержал победы во всех партиях сеанса .
«Я регулярно даю сеансы одновременной игры и не проигрывал в них уже много лет, — сказал Карякин ТАСС. — Несмотря на товарищеский статус таких матчей, я никогда не поддаюсь».
Карякин не участвует в
Московский этап завершится 21 мая.
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