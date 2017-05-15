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15 мая 2017, 21:35 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Дин Лижэнь и Мамедьяров лидируют после 4-го тура на этапе Гран-при по шахматам в Москве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана черными фигурами обыграл Салема Салеха из ОАЭ в четвертом туре этапа Гран-при по шахматам в Москве.

Теймур Раджабов (Азербайджан) был сильнее Франсиско Вальехо (Испания), Ян Непомнящий (Россия) обыграл Майкла Адамса (Великобритания).

Остальные партии завершились вничью: в четвертом раунде между собой играли Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Александр Грищук (Россия), Хикару Накамура (США) и китаянка Хоу Ифань, Аниш Гири (Нидерланды) и Йон-Людвиг Хаммер (Норвегия), Петр Свидлер (Россия) и китаец Дин Лижэнь, Эрнесто Инаркиев (Россия) и Пентала Харикришна (Индия), Борис Гельфанд (Израиль) и Евгений Томашевский (Россия).

После четырех туров лидируют Дин Лижэнь и Мамедьяров, набравшие по 3 балла. Следующий тур пройдет 16 мая.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Московский этап завершится 21 мая.
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