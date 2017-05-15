Дин Лижэнь и Мамедьяров лидируют после 4-го тура на этапе Гран-при по шахматам в Москве
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана черными фигурами обыграл Салема Салеха из ОАЭ в четвертом туре этапа
Гран-при по шахматам в Москве.
Теймур Раджабов (Азербайджан) был сильнее Франсиско Вальехо (Испания), Ян Непомнящий (Россия) обыграл Майкла Адамса (Великобритания).
Остальные партии завершились вничью: в четвертом раунде между собой играли Максим
После четырех туров лидируют Дин Лижэнь и Мамедьяров, набравшие по 3 балла. Следующий тур пройдет 16 мая.
Московский этап завершится 21 мая.
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