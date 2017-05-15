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15 мая 2017, 20:37 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Задачей гроссмейстера Непомнящего на этапе Гран-при в Москве является попадание в тройку

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий будет доволен попаданием в первую тройку по итогам московского этапа Гран-при. Об этом он рассказал ТАСС.

Задачей гроссмейстера Непомнящего на этапе Гран-при в Москве является попадание в тройку - Фото Увеличить
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В понедельник Непомнящий черными фигурами обыграл английского шахматиста Майкла Адамса. После четырех туров у него два очка.

«То, что у меня не получается играть здесь белыми, просто является стечением обстоятельств. В первой партии я просто не вышел из дебюта, а в другой у меня вообще ничего не получалось, откровенно перегибал палку и получил по заслугам, — сказал Непомнящий. — С Адамсом же я долгое время играл по подготовке до какой-то сложной позиции. Потом же началась игра, я был готов и знал, куда ставить фигуры».

«План был простой, — продолжил гроссмейстер. — Провести d6-d5. После чего он “зевнул” слона, было видно, что он не смог перестроиться и в итоге быстро “развалился”. Попадание в тройку по итогам турнира будет для меня хорошим результатом», — сказал Непомнящий.

Площадкой проведения российского этапа Гран-при станет многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph в центре Москвы.
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