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15 мая 2017, 18:38 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Британский шахматист Адамс недоволен игрой, которую показывает на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Британский гроссмейстер Майкл Адамс недоволен уровнем игры, который показывает на московском этапе Гран-при. Об этом шахматист рассказал ТАСС.

Британский шахматист Адамс недоволен игрой которую показывает на этапе Гран-при в Москве - Фото Увеличить
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В понедельник Адамс белыми фигурами уступил российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему. После четырех туров в активе британца одно очко.

«Давайте говорить откровенно — пока я играю в Москве плохо, — сказал Адамс. — Задач на турнир для себя я не ставлю, но надеюсь, что сумею уже в следующих партиях показать игру более высокого уровня».

Гран-при стартовал 12 мая в Москве. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Турнир в Москве завершится 21 мая.
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