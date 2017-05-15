Британский шахматист Адамс недоволен игрой, которую показывает на этапе Гран-при в Москве
МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Британский гроссмейстер Майкл Адамс недоволен уровнем игры, который показывает на московском этапе
Гран-при. Об этом шахматист рассказал ТАСС.
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В понедельник Адамс белыми фигурами уступил российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему. После четырех туров в активе британца одно очко.
«Давайте говорить откровенно — пока я играю в Москве плохо, — сказал Адамс. — Задач на турнир для себя я не ставлю, но надеюсь, что сумею уже в следующих партиях показать игру более высокого уровня».
Турнир в Москве завершится 21 мая.
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