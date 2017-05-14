Свидлер победил Харикришну в третьем туре этапа Гран-при по шахматам в Москве

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Китаец Дин Лижэнь победил свою соотечественницу Хоу Ифань, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Майкла Адамса (Великобритания), Йон-Людвиг Хаммер (Норвегия) — Эрнесто Инаркиева (Россия), Салем Салех (ОАЭ) — Яна Непомнящего (Россия).

Остальные партии завершились вничью: в третьем раунде между собой играли Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Борис Гельфанд (Израиль), Евгений Томашевский (Россия) и Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды) и Франсиско Вальехо (Испания), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Александр Грищук (Россия).

Дин Лижэнь вышел в единоличные лидеры турнира, набрав 2,5 балла. Следующий тур пройдет в понедельник.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Московский этап завершится 21 мая.