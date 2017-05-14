Свидлер победил Харикришну в третьем туре этапа Гран-при по шахматам в Москве
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Петр Свидлер победил индийца Пенталу Харикришну в третьем раунде этапа
Гран-при в Москве.
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Китаец Дин Лижэнь победил свою соотечественницу Хоу Ифань, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Майкла Адамса (Великобритания),
Остальные партии завершились вничью: в третьем раунде между собой играли Максим
Дин Лижэнь вышел в единоличные лидеры турнира, набрав 2,5 балла. Следующий тур пройдет в понедельник.
Московский этап завершится 21 мая.
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