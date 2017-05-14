Посольства России и Норвегии в Вашингтоне провели шахматный турнир

Первое место завоевал американец Дэвид Шерман, второе — голландец Аллард Постма, третье-четвертое поделили Самир Шахбаз (Россия) и Олег Меркулов (Латвия).

Сергей Кисляк: «Глоток нормальности»

Приветствуя гостей, посол России в США Сергей Кисляк пожелал им честной спортивной борьбы, наслаждения красотой древней и сложной игры и мастерством тех, кто им владеет. Позже руководитель посольства, проведший с гостями большую часть субботнего дня, несколько раз публично и приватно повторял, что для него и его сотрудников эта встреча была «глотком нормальности» — отдушиной в давящей антироссийской атмосфере последних месяцев в американской столице.

Хотя бы отчасти развеять эту атмосферу стремился и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, который был инициатором и главной «движущей силой» необычного проекта. А подключение к нему Норвегии связано с тем, что в конце прошлого года внимание любителей шахмат было приковано к матчу за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

Каре Аас: «Вместе получать удовольствие»

Посол Норвегии в США Каре Аас рассказал, что до этого в последний раз играл в шахматы именно с Карлсеном и был «психологически разгромлен минут за пять». На самом турнире, куда Аас прибыл прямо из аэропорта по возвращении с форума Арктического совета на Аляске, он сыграл одну партию и дипломатично уступил победу даме, русской американке, позволив своему флажку упасть в абсолютно выигрышной позиции.

Норвегии и России, между которыми, на его взгляд, «много общего», посол пожелал новых шахматных побед, в том числе и в борьбе за мировую корону, а всем участникам турнира — умения «вместе получать удовольствие». Позже он сказал корреспонденту ТАСС, что в дипломатии, как и в шахматах, приходится соперничать, но всегда необходимо находить общий язык, а разделенная радость этому очень способствует.

Сергей Карякин: «Пусть всех объединяют шахматы»

Похожие мысли выразил в видеоприветствии участникам турнира Сергей Карякин. Он вспомнил, что в недавнем матче с Карлсеном, проходившем в Нью-Йорке, поначалу «чувствовал напряженность американцев» по отношению к себе. Но поскольку «все решалось исключительно за доской, матч был абсолютно честный», постепенно отношение публики стало меняться.

«И в конце матча я чувствовал, что у меня уже появилась целая армия болельщиков в США, — сказал российский гроссмейстер. — В начале это было сложно даже представить. Поэтому давайте играть в шахматы, давайте жить дружно, без конфликтов. Пусть всех нас объединяют шахматы».

Рождение традиции?

Не исключено, что в Вашингтоне подобные шахматные турниры станут традицией. Кисляк рассказал, что они с Аасом договорились постараться сделать турнир ежегодным и придать ему еще больший размах. Хотя и на нынешнем был аншлаг.

Всего на приглашения откликнулись около 200 участников и гостей, игры шли на тридцати досках. Помимо американцев, россиян и норвежцев, много было представителей других стран — от Армении и Азербайджана до Германии, Дании и Мексики. Возрастной состав охватывал несколько поколений: от седых ветеранов до младших школьников. Несколько женщин вели шахматные сражения с мужчинами.

Грамотно организовать соревнование помогли специалисты вашингтонского Шахматного центра. В роли консультантов выступали специально приглашенные из Нью-Йорка гроссмейстеры Лев Альбурт и Семен Палатник. По словам последнего, в Америке шахматный турнир без платы за участие — большая редкость.

По регламенту все участники сначала играли по три партии с получасовым контролем времени. Потом одержавшие по три победы (таких набралось шестеро) провели между собой блиц-турнир «на вылет», по итогам которого и определились победители. Качество игры в финале Альбурт и Палатник оценили, как вполне профессиональное, «на уровне хорошего мастера».

Ценные призы

Главный приз соревнования — два авиабилета бизнес- класса по маршруту Вашингтон-Москва-Вашингтон — Шерману вручил представитель «Аэрофлота» Константин Куликов. «За поездку в целом не поручусь, но удовольствие от полета гарантирую», — сказал он под смех и аплодисменты собравшихся.

Американец-победитель был откровенно счастлив. «Всегда мечтал побывать в России, но прежде все никак не складывалось: и далеко, и дорого, — сказал он российским журналистам. — А теперь наконец точно поеду. Куда еще и лететь шахматисту, как не в Россию?».

О турнире Шерман, по его словам, узнал от знакомого — шахматного функционера, тот же помог и получить приглашение. «Сносил в химчистку единственный выходной костюм и поехал, — рассказал отставной госслужащий о том, как собирался в российское посольство. — Сначала увидел гроссмейстеров и приуныл, потом понял, что они вне игры, и подумал, что шансы есть, в итоге сыграл удачно». Шахматный рейтинг победителя, по его словам, — чуть более 2200.