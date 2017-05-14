Посольства России и Норвегии в Вашингтоне провели шахматный турнир
ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Открытый любительский шахматный турнир совместно устроили в субботу посольства России и Норвегии в США.
Первое место завоевал американец Дэвид Шерман, второе — голландец Аллард Постма,
Сергей Кисляк: «Глоток нормальности»
Приветствуя гостей, посол России в США Сергей Кисляк пожелал им честной спортивной борьбы, наслаждения красотой древней и сложной игры и мастерством тех, кто им владеет. Позже руководитель посольства, проведший с гостями большую часть субботнего дня, несколько раз публично и приватно повторял, что для него и его сотрудников эта встреча была «глотком нормальности» — отдушиной в давящей антироссийской атмосфере последних месяцев в американской столице.
Хотя бы отчасти развеять эту атмосферу стремился и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, который был инициатором и главной «движущей силой» необычного проекта. А подключение к нему Норвегии связано с тем, что в конце прошлого года внимание любителей шахмат было приковано к матчу за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.
Каре Аас: «Вместе получать удовольствие»
Посол Норвегии в США Каре Аас рассказал, что до этого в последний раз играл в шахматы именно с Карлсеном и был «психологически разгромлен минут за пять». На самом турнире, куда Аас прибыл прямо из аэропорта по возвращении с форума Арктического совета на Аляске, он сыграл одну партию и дипломатично уступил победу даме, русской американке, позволив своему флажку упасть в абсолютно выигрышной позиции.
Норвегии и России, между которыми, на его взгляд, «много общего», посол пожелал новых шахматных побед, в том числе и в борьбе за мировую корону, а всем участникам турнира — умения «вместе получать удовольствие». Позже он сказал корреспонденту ТАСС, что в дипломатии, как и в шахматах, приходится соперничать, но всегда необходимо находить общий язык, а разделенная радость этому очень способствует.
Сергей Карякин: «Пусть всех объединяют шахматы»
Похожие мысли выразил в видеоприветствии участникам турнира Сергей Карякин. Он вспомнил, что в недавнем матче с Карлсеном, проходившем в
«И в конце матча я чувствовал, что у меня уже появилась целая армия болельщиков в США, — сказал российский гроссмейстер. — В начале это было сложно даже представить. Поэтому давайте играть в шахматы, давайте жить дружно, без конфликтов. Пусть всех нас объединяют шахматы».
Рождение традиции?
Не исключено, что в Вашингтоне подобные шахматные турниры станут традицией. Кисляк рассказал, что они с Аасом договорились постараться сделать турнир ежегодным и придать ему еще больший размах. Хотя и на нынешнем был аншлаг.
Всего на приглашения откликнулись около 200 участников и гостей, игры шли на тридцати досках. Помимо американцев, россиян и норвежцев, много было представителей других стран — от Армении и Азербайджана до Германии, Дании и Мексики. Возрастной состав охватывал несколько поколений: от седых ветеранов до младших школьников. Несколько женщин вели шахматные сражения с мужчинами.
Грамотно организовать соревнование помогли специалисты вашингтонского Шахматного центра. В роли консультантов выступали специально приглашенные из
По регламенту все участники сначала играли по три партии с получасовым контролем времени. Потом одержавшие по три победы (таких набралось шестеро) провели между собой
Ценные призы
Главный приз соревнования — два авиабилета бизнес- класса по маршруту
О турнире Шерман, по его словам, узнал от знакомого — шахматного функционера, тот же помог и получить приглашение. «Сносил в химчистку единственный выходной костюм и поехал, — рассказал отставной госслужащий о том, как собирался в российское посольство. — Сначала увидел гроссмейстеров и приуныл, потом понял, что они вне игры, и подумал, что шансы есть, в итоге сыграл удачно». Шахматный рейтинг победителя, по его словам, — чуть более 2200.
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