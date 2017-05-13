Непомнящий победил Хаммера во втором туре этапа Гран-при по шахматам в Москве
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий победил норвежца
Йона-Людвига Хаммера во втором раунда этапа Гран-при в Москве.
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Китайский шахматист Дин Лижэнь победил другого россиянина Эрнесто Инаркиева. Остальные партии завершились вничью: во втором раунде между собой играли Хоу Ифань (Китай) и Максим
Хоу Ифань и Дин Лижэнь лидируют с 1,5 балла в активе. Следующий тур пройдет в воскресенье.
Московский этап завершится 21 мая.
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