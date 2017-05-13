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13 мая 2017, 15:18 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Крамник назвал сообщения об отставке главы FIDE Илюмжинова закулисными интригами

КРАСНОДАР, 13 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник назвал историю с отставкой президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова закулисными интригами и положительно оценил его деятельность на посту главы организации. Об этом Крамник сообщил ТАСС.

По его словам Илюмжинов много сделал на посту президента <span class=error>FIDE</span>. Увеличить
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В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг.

«Я думаю, это какие-то закулисные интриги. Мне кажется, нужно дождаться выборов и спокойно выбрать нового или старого президента, я не знаю, кто это будет. Причин для такого скандала, который не так давно произошел, абсолютно никаких нет, попытки объяснить это тем, что он не может там управлять (организацией) — это довольно смешные отговорки. Никто из шахматистов не жалуется», — сказал 14-й чемпион мира Крамник.

По его словам, Илюмжинов много сделал на посту президента FIDE. «То, что сейчас происходит — FIDE выполняет свои обязательства. Может быть, нет такого бурного развития в последние пару лет, но все обязательства выполняются, все турниры проводятся. Мне кажется, нет причин в срочной смене (Илюмжинова)», — добавил гроссмейстер.
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