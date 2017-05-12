Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/29725229/
12 мая 2017, 21:52 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Непомнящий проиграл Хоу Ифань в первом туре этапа Гран-при FIDE в Москве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий уступил китаянке Хоу Ифань в партии первого раунда этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Москве.

Остальные партии тура завершились вничью. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Остальные партии завершились вничью. В первом раунде между собой играли Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Майкл Адамс (Великобритания), Эрнесто Инаркиев (Россия) и Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды) и Борис Гельфанд (Израиль), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Франсиско Вальехо (Испания), Евгений Томашевский и Петр Свидлер (оба — Россия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Дин Лижэнь (Китай), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) и Пентала Харикришна (Индия), а также Александр Грищук (Россия) и Салем Салех (ОАЭ). Примечательно, что партия Салема и Грищука завершилась за 10 минут.

Хоу Ифань лидирует на турнире с одним баллом в активе. Следующий тур пройдет в субботу.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Московский этап завершится 21 мая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

«Сыграю с Карлсеном в Норвегии»

«Сыграю с Карлсеном в Норвегии»

В Москве состоялась пресс-конференция российского гроссмейстера, вице-чемпиона мира по шахматам, Сергея Карякина, на которой он объявил о партнерском соглашении с букмекерской компанией «Фонбет». Карякин также рассказал «Газете.Ru», в каких турнирах собирается принять участие в будущем, и поделился радостными вестями о скором пополнении в своей семье.
Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" в матче чемпионата России

Хоккеист Ничушкин заявлен за сборную России для участия в чемпионате мира

Медведев: государство обязано обеспечить условия для подготовки спортсменов