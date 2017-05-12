Непомнящий проиграл Хоу Ифань в первом туре этапа Гран-при FIDE в Москве
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий уступил китаянке Хоу Ифань в партии первого раунда этапа
Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Москве.
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Видимо, что-то случилось...
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Остальные партии завершились вничью. В первом раунде между собой играли Максим
Хоу Ифань лидирует на турнире с одним баллом в активе. Следующий тур пройдет в субботу.
Московский этап завершится 21 мая.
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