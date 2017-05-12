Непомнящий проиграл Хоу Ифань в первом туре этапа Гран-при FIDE в Москве

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Остальные партии завершились вничью. В первом раунде между собой играли Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Майкл Адамс (Великобритания), Эрнесто Инаркиев (Россия) и Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды) и Борис Гельфанд (Израиль), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Франсиско Вальехо (Испания), Евгений Томашевский и Петр Свидлер (оба — Россия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Дин Лижэнь (Китай), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) и Пентала Харикришна (Индия), а также Александр Грищук (Россия) и Салем Салех (ОАЭ). Примечательно, что партия Салема и Грищука завершилась за 10 минут.

Хоу Ифань лидирует на турнире с одним баллом в активе. Следующий тур пройдет в субботу.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Московский этап завершится 21 мая.