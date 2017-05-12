«Сыграю с Карлсеном в Норвегии»

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На пресс-конференции Карякин рассказал о своем сотрудничестве с новым партнером и планах на ближайшее будущее. После мероприятия гроссмейстер поделился с «Газетой.Ru» радостными новостями и поведал о спортивных планах на оставшийся год.

— Вы в последнее время стали реже играть. Вам также не требуется проходить квалификацию на турнир претендентов. Отдохнуть получается? И можно ли сказать, что вы немного выпали из шахматной жизни?

— Я бы как раз сделал акцент на том, что я не выпал. Благодаря тому, что я уже имею место на турнире претендентов, я имею право выбирать, в каких турнирах играть, а в каких нет. Раньше я был обязан участвовать в ряде соревнований, чтобы попасть в обойму. Сейчас у меня есть возможность выбрать, и я решил не играть во всех подряд турнирах, а получше подготовиться к тем, которые мне предстоят.

Например, в июне в норвежском Ставангере мне предстоит супертурнир, где будут участвовать десять сильнейших шахматистов мира, включая Магнуса Карлсена.

Я уже там дважды выигрывал, и очень хочется сделать хет-трик — это было бы просто шикарно. Поэтому я сейчас буду готовиться к соревнованию, а потом будет еще ряд тяжелых стартов. Весь оставшийся год у меня забит, просто выдалось свободное время в начале.

— Выходит, что несколько последних месяцев были единственными, когда вы не играли?

— Да, в скором времени мне предстоит много турниров. Времени свободного у меня практически нет.

А в конце июля у меня планируется радостное событие — пополнение в нашей семье, и очень хочется его отпраздновать и побыть с семьей.

— Наши поздравления! Если не секрет, кого ожидаете?

— Будет второй мальчик.

— Вы будете участвовать в серии Grand Chess Tour (GCT)?

— Да, я буду принимать участие, и там будут играть все сильнейшие шахматисты мира, кроме Карлсена, который по своим личным соображениям отказался от участия, хотя в прошлом году соревновался на этапах. И к этому турниру тоже предстоит серьезная подготовка. Также будет Кубок мира в сентябре, поэтому стартов будет очень много, и пойдут практически один за другим.

После Ставангера я почти сразу перееду в Париж, где пройдет первый турнир в рамках GCT.

— В Туре есть этапы, как классические, так и по быстрым шахматам. Что вам больше нравится?

— Нужно понимать, что классические шахматы — это серьезная подготовка и повышенная ответственность. А когда играешь в блиц, то такая огромная подготовка, по крайней мере, в дебюте, не требуется. Нужно, чтобы шахматист был в хорошем игровом тонусе, была игровая практика, чтобы быстро работала голова.

Безусловно, в блиц играть гораздо, не побоюсь этого слова, прикольнее.

Иногда может показаться, что в «классику» играть скучновато, но для шахматистов это очень интересно, и для них это большой вызов.

— Сегодня стартовал второй этап Гран-при, который проходит в Москве. Будете ли вы следить за его событиями, и кого поддержите?

— Безусловно, я буду следить хотя бы потому, что я, как профессиональный шахматист, должен быть в курсе игры своих основных конкурентов, знать о последних веяниях, кто и где применит возможные новинки. Нужно будет проанализировать эти партии, чтобы к тому же Ставангеру никто не смог меня удивить теми идеями, которые были применены, а Москве. Это, конечно, работа не только моя, но и моих тренеров, и мы вместе будем изучать и анализировать игры.

Болеть я естественно буду за российских шахматистов, впрочем, я во всех видах спорта поддерживаю своих.

Мне будет приятно, если Ян Непомнящий отберется на турнир претендентов, несмотря на то, что мы серьезные конкуренты за шахматной доской. Я к нему отношусь с большой симпатией, и считаю, что он давно заслуживает участия в «претендентах».

— На церемонии вручения премии «Серебряная лань» вы сидели рядом с нашей фигуристкой, двукратной чемпионкой мира, Евгений Медведевой. Вам удалось с ней пообщаться?

— К сожалению нет. Могу сказать, что я тогда был очень уставшим, и мыслями был в себе. Впрочем, Евгения тоже была не слишком открыта для общения, и насколько я помню, она тогда только вернулась с соревнований и тоже сильно устала.