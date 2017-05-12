Москва собирает сильнейших
В пятницу, 12 мая, в Москве стартует второй этап второй этап шахматного
Гран-при, участниками которого станут сразу пятеро россиян — Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Александр Грищук, Эрнесто Инакриев и Евгений Томашевский, а также 23-летняя китайская шахматистка Хоу Ифань.
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11 мая в Москве состоялся
В качестве
Этап в Москве стал вторым в этой серии. По его итогам будут определены два шахматиста, которые получат пропуск на претендентский турнир, где восемь участников выяснят, кто получит возможность поспорить с американцем Магнусом Карлсеном за звание сильнейшего шахматиста планеты. Турнир претендентов пройдет в марте 2018 года. Организатором соревнований является компания World Chess, которой принадлежат коммерческие права на проведение всех турниров чемпионского цикла.
В течение тех 10 дней, что будет длиться московский этап, 18 участников сыграют по девять партий по швейцарской системе, которая позволяет для определения победителей обойтись меньшим числом туров при большем количестве участников.
Президент World Chess Илья Мерензон на
Местом проведения московского этапа серии
Россию в серии представляют семеро участников, а на турнире в Москве примут участие пятеро из них —.
«Нынешняя серия
Всего в московском этапе примут участие 18 шахматистов: помимо россиян это Максим
«Так что чемпионом мира среди мужчин теоретически может стать женщина»,
— отметил Мерензон.
Планировалось, что в Москву приедет румын Ричард Рапорт, однако впоследствии его заменил Салех.
«Вместо Ричарда Рапорта из Румынии в Москву приедет первый гроссмейстер из ОАЭ Саллех Салем. Будет очень здорово, если он будет выступать в своей национальной одежде», — поделился мнением Мерензон.
Самый известный российский шахматист Сергей Карякин в соревнованиях участия не примет, поскольку получил право выступить в турнире претендентов в качестве его последнего победителя. В Москву он приехал в качестве почетного гостя.
Турнир пройдет в девять туров с 12 по 21 мая, 18-го числа у спортсменов выходной.
Перед стартом московского этапа
«Чувствую себя очень хорошо, приятно вернуться в Москву. Я играл здесь в Мемориале Таля несколько раз и в турнире претендентов в прошлом году. Место проведения мне нравится, хотя в прошлом году я не получил удовольствия от своего результата.
Я с нетерпением жду начала турнира и думаю, что шансов на победу у меня не меньше, чем у других, — передает слова 29-летнего гроссмейстера «Р-Спорт».
В апреле четырехкратный чемпион США уступил в борьбе за звание сильнейшего шахматиста страны Уэсли Со.
«Не считаю, что я играл ужасно, хотя мог в некоторых моментах проявить себя лучше. Но в психологическом плане на меня это никак не повлияло», — отметил Накамура.
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов перед стартом московского этапа
«Это один из самых интересных турниров в календаре ФИДЕ. 18 сильнейших шахматистов принимают участие в турнире и пятеро из них из России,
— сказал Илюмжинов ТАСС. — Я ожидаю очень интересный и бескомпромиссный турнир. Ведь два финалиста получают путевку в претендентский турнир.
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