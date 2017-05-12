Москва собирает сильнейших

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11 мая в Москве состоялся гала-концерт, посвященный старту второго этапа шахматного Гран-при, а уже на следующий день 18 участников возьмут старт на турнире. Серия Гран-при ФИДЕ проводится в четыре этапа и является частью чемпионского цикла.

В качестве городов-хозяев выбраны четыре крупнейших мировых шахматных центров Шарджа (Арабские Эмираты), Москва (Россия), Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания).

Этап в Москве стал вторым в этой серии. По его итогам будут определены два шахматиста, которые получат пропуск на претендентский турнир, где восемь участников выяснят, кто получит возможность поспорить с американцем Магнусом Карлсеном за звание сильнейшего шахматиста планеты. Турнир претендентов пройдет в марте 2018 года. Организатором соревнований является компания World Chess, которой принадлежат коммерческие права на проведение всех турниров чемпионского цикла.

В течение тех 10 дней, что будет длиться московский этап, 18 участников сыграют по девять партий по швейцарской системе, которая позволяет для определения победителей обойтись меньшим числом туров при большем количестве участников.

Президент World Chess Илья Мерензон на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве второго этапа серии Гран-при, оценил призовой фонд турнира в 150 тысяч евро, в то время как на официальном сайте организации указана сумма в 130 тысяч.

Местом проведения московского этапа серии Гран-при выбрано здание знаменитого Центрального телеграфа на Тверской улице. Именно здесь чуть более года назад состоялся претендентский турнир, по итогам которого Сергей Карякин получил право бросить вызов чемпиону мира Карлсену.

Россию в серии представляют семеро участников, а на турнире в Москве примут участие пятеро из них —.

экс-чемпион Европы-2010 Ян Непомнящий, обладатель Кубка мира-2011 Петр Свидлер, победитель первого этапа Александр Грищук, чемпион Европы-2016 Эрнесто Инакриев и чемпион России-2015 Евгений Томашевский.

«Нынешняя серия Гран-при станет беспрецедентной по числу российских участников — семь из 28. На турнире в Москве Россию будут представлять пять из 18 участников, — рассказал на апрельской конференции Мерензон. — Есть высочайшая вероятность того, что именно россиянин будет новым претендентом на шахматную корону».

Всего в московском этапе примут участие 18 шахматистов: помимо россиян это Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хираку Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды), Пентала Харикришна (Индия), Шахрир Мамедьяров и Теймур Раджабов (оба — Азербайджан), Майкл Адамс (Великобритания), Борис Гельфанд (Израиль), Франсиско Вальехо (Испания), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия), Салем Салех (ОАЭ), Дин Лижэнь и четырехкратная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань (оба — Китай).

«Так что чемпионом мира среди мужчин теоретически может стать женщина»,

— отметил Мерензон.

Планировалось, что в Москву приедет румын Ричард Рапорт, однако впоследствии его заменил Салех.

«Вместо Ричарда Рапорта из Румынии в Москву приедет первый гроссмейстер из ОАЭ Саллех Салем. Будет очень здорово, если он будет выступать в своей национальной одежде», — поделился мнением Мерензон.

Самый известный российский шахматист Сергей Карякин в соревнованиях участия не примет, поскольку получил право выступить в турнире претендентов в качестве его последнего победителя. В Москву он приехал в качестве почетного гостя.

Турнир пройдет в девять туров с 12 по 21 мая, 18-го числа у спортсменов выходной.

Перед стартом московского этапа Гран-при один из ведущих шахматистов мира американцев Хираку Накамура оценил свои перспективы на турнире достаточно высоко, отметив, что имеет не меньше шансов на победу, чем конкуренты.

«Чувствую себя очень хорошо, приятно вернуться в Москву. Я играл здесь в Мемориале Таля несколько раз и в турнире претендентов в прошлом году. Место проведения мне нравится, хотя в прошлом году я не получил удовольствия от своего результата.

Я с нетерпением жду начала турнира и думаю, что шансов на победу у меня не меньше, чем у других, — передает слова 29-летнего гроссмейстера «Р-Спорт».

В апреле четырехкратный чемпион США уступил в борьбе за звание сильнейшего шахматиста страны Уэсли Со.

«Не считаю, что я играл ужасно, хотя мог в некоторых моментах проявить себя лучше. Но в психологическом плане на меня это никак не повлияло», — отметил Накамура.

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов перед стартом московского этапа Гран-при рассказал, что считает его одним из самых интересных турниров года.

«Это один из самых интересных турниров в календаре ФИДЕ. 18 сильнейших шахматистов принимают участие в турнире и пятеро из них из России,

— сказал Илюмжинов ТАСС. — Я ожидаю очень интересный и бескомпромиссный турнир. Ведь два финалиста получают путевку в претендентский турнир.