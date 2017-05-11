Илюмжинов: Этап Гран-при в Москве является одним из самых интересных турниров FIDE

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Второй этап Гран-при стартует 12 мая.

«Это один из самых интересных турниров в календаре FIDE. 18 сильнейших шахматистов принимают участие в турнире и пятеро из них из России, — сказал Илюмжинов. — Я ожидаю очень интересный и бескомпромиссный турнир. Ведь два финалиста получают путевку в претендентский турнир».