Илюмжинов: Этап Гран-при в Москве является одним из самых интересных турниров FIDE
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Второй этап
Гран-при, который пройдет в Москве, является одним из самых интересных турниров в календаре Международной федерации шахмат (FIDE). Об этом ТАСС заявил президент организации Кирсан Илюмжинов.
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Второй этап
«Это один из самых интересных турниров в календаре FIDE. 18 сильнейших шахматистов принимают участие в турнире и пятеро из них из России, — сказал Илюмжинов. — Я ожидаю очень интересный и бескомпромиссный турнир. Ведь два финалиста получают путевку в претендентский турнир».
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