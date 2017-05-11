Карякин не видит смысла в своем участии в московском этапе Гран-при

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Второй этап Гран-при стартует 12 мая.

«Пусть это не самый сильный турнир с точки зрения участников, но один из основных в календаре. Я в нем не приму участие, потому что просто нет смысла. Ведь тут идет борьба за путевки на турнир претендентов, а я в нем принимаю участие автоматически, — сказал Карякин. — Я проведу сеанс одновременной игры в рамках Гран-при, в целом же я просто гость. Буду концентрироваться на участии в супертурнирах».