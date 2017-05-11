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11 мая 2017, 20:46 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карякин не видит смысла в своем участии в московском этапе Гран-при

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Сергей Карякин не примет участие в московском этапе Гран-при, так как не видит в этом смысла, он решил сконцентрироваться на супертурнирах. Об этом он заявил ТАСС.

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Второй этап Гран-при стартует 12 мая.

«Пусть это не самый сильный турнир с точки зрения участников, но один из основных в календаре. Я в нем не приму участие, потому что просто нет смысла. Ведь тут идет борьба за путевки на турнир претендентов, а я в нем принимаю участие автоматически, — сказал Карякин. — Я проведу сеанс одновременной игры в рамках Гран-при, в целом же я просто гость. Буду концентрироваться на участии в супертурнирах».

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания). Площадкой проведения российского этапа Гран-при станет многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph в центре Москвы.
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