«Югра» выиграла женский командный чемпионат России по шахматам в Сочи

В последний день турнира «Югра», в составе которой выступали Анна Ушенина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Марина Нечаева и Байра Кованова, со счетом 3−1 по партиям обыграла команду «Букавушки» из Тольятти.

По итогам турнира в активе «Югры» 16 очков. Второе место заняла команда ШСМ «Legacy Square Capital» из Москвы (14), третье — «СДЮСШОР ШШ» из Санкт-Петербурга (12).

В мужском турнире победу одержала команда «Сибирь-Сириус» (Новосибирская область, 14 очков), за которую выступали Владимир Крамник, Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Антон Коробов и Денис Хисматуллин. Второе место заняла ШСМ «Legacy Square Capital» из Москвы (11), третье — «Малахит» из Екатеринбурга (8).