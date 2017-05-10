«Югра» выиграла женский командный чемпионат России по шахматам в Сочи
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. «Югра», представляющая Ханты- Мансийский автономный округ, выиграла женский командный чемпионат России по шахматам, который завершился в отеле «Жемчужина» в Сочи.
В последний день турнира «Югра», в составе которой выступали Анна Ушенина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Марина Нечаева и Байра Кованова, со счетом 3−1 по партиям обыграла команду «Букавушки» из Тольятти.
По итогам турнира в активе «Югры» 16 очков. Второе место заняла команда ШСМ «Legacy Square Capital» из Москвы (14), третье — «СДЮСШОР ШШ» из
В мужском турнире победу одержала команда «Сибирь-Сириус» (Новосибирская область, 14 очков), за которую выступали Владимир Крамник, Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Антон Коробов и Денис Хисматуллин. Второе место заняла ШСМ «Legacy Square Capital» из Москвы (11), третье — «Малахит» из Екатеринбурга (8).
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