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10 мая 2017, 17:56 | Прочие: Шахматы, шашки | Советский спорт

«Сибирь-Сириус» — чемпион России

Команда «Сибирь-Сириус», на которую на первой доске играет Владимир Крамник, досрочно победила в чемпионате России.

Команда Сибирь-Сириус на которую на первой доске играет Владимир <span class=error>Крамник</span> досрочно победила в чемпионате России. Увеличить
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ЧЕМПИОН МИРА ПЛЮС ЧЕТВЕРО ИЗ ТОП-20

В шестом туре «Сибирь-Сириус» обыграл СДЮСШОР ШШ со счетом 5:1, набрал 12 очков из 12 возможных и досрочно за тур до конца турнира обеспечил себе первое место.

Символично, что победа одержана в День Победы. Хотя, мало, кто сомневался, что чемпионом станет именно «Сибирь-Сириус».

Сибиряки изначально являлась главными фаворитами командного чемпионата России, который стартовал в Сочи. Почему? Да, просто посмотрите на состав. Команда, в которой условная пятая доска — Александр Грищук, в любом, самом сильном соревновании на планете будет претендентом номер один на победу. Впрочем, сами посмотрите на состав «Сибири-Сириуса»: Владимир Крамник (2811), Шахрияр Мамедьяров (2772), Аниш Гири (2785), Ян Непомнящий (2751), Александр Грищук (2750), Дмитрий Андрейкин (2723), Антон Коробов (2688), Денис Хисматуллин (2651).

14-й чемпион мира и четверо шахматистов из мирового топ-20. Плюс действующий чемпион Европы по блицу Андрейкин, победитель многих сильных турниров, 53-й в рейтинге ФИДЕ Коробов и очень крепкий российский гроссмейстер Хисматуллин.

Хотя соперники у сибиряков были самые достойные. «Медный всадник» возглавлял Петр Свидлер (2755). В составе — Никита Витюгов (2731), Максим Матлаков (2714), Максим Родштейн (2698), Владимир Федосеев (2690).

А вот состав ШСМ «Legacy Square Capital»: Владимир Малахов (2712), Евгений Наер (2682), Вадим Звягинцев (2661), Даниил Дубов (2660), Борис Грачев (2658). Плюс участник недавнего супертурнира в Цюрихе Григорий Опарин (2604).

Капитаном «Малахита» является сам 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. За уральскую команду играют: Алексей Широв (2654), Александр Рязанцев (2659), Сергей Рублевский (2682), Александр Мотылев (2665).

Вывод очевиден: все сильнейшие шахматисты России, а также сильнейшие гроссмейстеры Украины (Коробов), Азербайджана (Мамедьяров), Голландии (Гири) сыграли в командном чемпионате России.

И в этой компании победил сильнейший из сильнейших. И вряд ли кто-то сомневается, что «Сибирь-Сириус» будет главным фаворитов предстоящего Кубка европейских клубов.

«ВНОВЬ РАССЧИТЫВАЕМ НА ЗОЛОТО НА ЕВРОКУБКЕ»

Предварительные итоги турнира подвел капитан «Сибири-Сириуса» 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

— Два лидера сборной «Сибири» — я и Шахрияр Мамедьяров — принимали участие в турнире в Шамкире. К счастью, мы успели приехать на главные матчи командного чемпионата в Сочи. «Сибири» удалось обеспечить преимущество в счете в шести турах, причем команда доказала свое превосходство над противниками в трех ключевых встречах подряд. Хотя, признаюсь, было непросто: конкуренты очень сильные. Несмотря на это, «Сибирь» выиграла чемпионат убедительно и безоговорочно.

— РАТМ Холдинг и лично президент компании Эдуард Таран, которому и принадлежит инициатива создания суперклуба «Сибирь», развивают шахматы уже не первый год, — пояснил Владимир Крамник. — Команда заняла первое место на двух чемпионатах России и Кубке европейских клубов, рассчитываем еще раз взять «золото» на Еврокубке. В этом году у коллектива появилось новое название — «Сибирь — Сириус». Не так давно Эдуард Таран подписал соглашение с Образовательным центром «Сириус» в Сочи — РАТМ Холдинг стал партнером шахматного направления. Уверен, это всерьез и надолго. Я благодарен РАТМ Холдингу за поддержку российских шахмат — самого сильного клуба и самых талантливых детей. Как куратор шахматного направления в «Сириусе» могу констатировать, что у воспитанников центра уже есть достижения. Не сомневаюсь: при содействии РАТМ Холдинга мы вырастим новое поколение великих шахматистов России.

«ДОБИВАЙСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ — ПОПАДЕШЬ В КЛАССНУЮ КОМАНДУ»

Президент РАТМ Холдинга, член Попечительского совета Российской шахматной федерации Эдуард Таран:

 — Смена названия сборной (в турнирных таблицах она была обозначена как «Сибирь-Сириус». — Прим. ред.), которая уже не первый раз завоевывает престижное звание чемпиона России, отражает новый вектор развития суперклуба. Идея сотрудничества профессиональной команды и спортивно-образовательного центра — когда клуб вплотную работает с юниорами, открывая перед подрастающими поколением все многообразие возможностей для реализации своего потенциала — очевидна. Однако в шахматах данную схему широко не практиковали, хотя именно для этого вида спорта подобное взаимодействие более чем актуально, поскольку соответствует современным тенденциям: обратите внимание — гроссмейстерами сегодня становятся те, кому еще нет 16 лет, молодеют и чемпионы. Конечно, перспективным ребятам необходима поддержка. У «Сибири» и шахматного направления в центре «Сириус» общий лидер — Владимир Борисович Крамник, а теперь и общий партнер — РАТМ Холдинг. Это поможет обеспечить преемственность поколений в российских шахматах и позволит воспитанникам «Сириуса» достичь вершин, занимая призовые места на самых престижных национальных и международных соревнованиях.

Кроме того, выстраивая «мостик» между «Сибирью» и «Сириусом» мы демонстрируем ребятам прямую перспективу: добивайся результатов и ты попадешь в классную команду. Для нас же такое сотрудничество дает возможность в течение пяти — десяти лет вырастить достойную смену нынешним звездам.
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