«Я отошел от киберспорта и сосредоточился на шахматах»

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Второй этап Гран-при ФИДЕ-2017 состоится в Москве с 11 по 21 мая в здании Центрального телеграфа. Соревнование пройдет по швейцарской системе в девять туров. Из 18 гроссмейстеров пять представляют Россию — рекордное число за всю историю турнира. Два победителя серии попадут в число участников турнира претендентов 2018 года, триумфатор которого получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Незадолго до старта турнира корреспондент «Известий» Тимур Ганеев встретился с одним из главных претендентов на попадание в топ-2, чемпионом Европы, номинантом компании World Chess Яном Непомнящим.

— Как вы оцениваете свои шансы попасть на турнир претендентов 2018 года?

— Мне необходимо стабильно и ровно провести три этапа Гран-при в Москве, Женеве и Пальма-де-Майорке. Сделать это будет непросто. В серии участвует вся шахматная элита за исключением 3−4 игроков. Поэтому мне надо выложиться на ограниченном отрезке, показать свою лучшую игру. Нет ничего невозможного, я считаю себя одним из претендентов на попадание в топ-2.

— В Москву приехала китаянка Хоу Ифань, чей высокий рейтинг позволяет ей — первой среди женщин — участвовать в мужских турнирах чемпионского цикла ФИДЕ. Для вас это сюрприз?

— Вовсе нет. История знает примеры, когда женщины играли наравне с мужчинами. В довоенное время сильно играла Вера Менчикова, на выдающемся уровне выступали сестры Полгар из Венгрии. Одна из них с 15 лет входила в десятку сильнейших, обыгрывала Каспарова и Крамника. Только четыре года назад Юдит отошла от шахмат и переключилась на политику. Сейчас высокие результаты показывает Хоу Ифань. Раньше я стабильно ее обыгрывал, но из последних трех партий смог выиграть только одну и две завершил вничью. Она очень сильный гроссмейстер, и скидывать ее со счетов московского Гран-при я бы не стал.

— Как вы думаете, почему все-таки участие женщин в мужских турнирах скорее исключение?

— Мне кажется, что статистически меньше девушек занимаются шахматами. Приведу пример: на чемпионат России приезжает порядка 60−70 мужчин и только 20−25 девушек. Из россиянок повторить путь Ифань может Валентина Гунина. В декабре 2016 года она выиграла лондонский суперрапид, показав фантастический результат.

— Вы занимаетесь киберспортом на профессиональном уровне. Это не мешает вашей шахматной карьере?

— Уже несколько лет, как я отошел от киберспорта и сосредоточился на шахматах. Я пытался совмещать, но добиться прогресса одновременно в двух видах практически невозможно. Занятие киберспортом — это 6−7 тренировок в неделю, очень серьезные нагрузки. Я выбрал шахматы, но продолжаю следить за индустрией киберспорта как болельщик. Раньше я действительно очень много играл в компьютерные игры. Где-то год я входил в сотню лучших игроков в Herthstone в Европе.

— Многие эксперты прогнозируют, что в ближайшие десять лет киберспорт станет популярнее футбола. Согласны с этим мнением?

— Это вполне реально. Новое поколение людей с пеленок умеет пользоваться интернетом. Понятно, что по мере развития технологий в компьютерной сфере количество киберспортсменов будет только расти. Это, конечно, не говорит о том, что через 10−15 лет на матч «Реал"-«Барселона» не соберется полный стадион, но рост популярности киберспорта заставит крупные корпорации задуматься о выборе. Будет интересно понаблюдать, как игровые виды спорта будут конкурировать за спонсоров с киберспортом. Считаю, что гонорары ведущих киберспортсменов в ближайшем будущем будут соизмеримы с доходами звезд мирового футбола. Помню, как в 2011 году мы выиграли чемпионат СНГ по Dota и получили $2 тыс. на команду. Призовой фонд чемпионата мира составлял около $10 тыс. В 2016 году он увеличился до $20 млн. Не удивлюсь, что отдельные кибердисциплины могут войти в программу Олимпийских игр.

— Быстрее, чем шахматы?

— Думаю, что да. Нет никаких предпосылок включения шахмат в программу Олимпийских игр. Об этом говорил Хуан Антонио Самаранч, Жак Рогге, Томас Бах… Все президенты МОКа отмечают важность шахмат, торжественно встречаются с Кирсаном Илюмжиновым, но когда доходит до принятия решения, то тезис примерно один и тот же: летняя программа сильно загружена, а зимняя должна быть связана со снегом и льдом. Тем не менее у шахмат есть своя Олимпиада, так что мы не обделены.

— В июне в Ханты-Мансийске пройдет чемпионат мира по шахматам. Сборная России — фаворит турнира?

— Россия всегда фаворит на шахматном турнире. Наши основные конкуренты — Китай и Украина. Сборная США, которая выиграла предыдущую Олимпиаду, привезет в Россию второй состав. Не будет Фабиано Каруану, Хикару Накамура и Уэсли Со. У нас тоже есть потери, будем играть без Сергея Карякина и Владимира Крамника. Но думаю, что и без них должны сыграть очень хорошо, тем более на своем поле.

— Как вы поддерживаете физическую форму?

— Раньше я занимался в тренажерном зале: беговая дорожка, штанга, плавание. Сейчас я переключился на футбол, два раза в неделю стараюсь играть со своими друзьями. Однако очень часто из-за напряженного графика и многочисленных перелетов хочется просто отдохнуть и не думать ни о какой физической активности. Эта слабость порой сильно мешает мне. Когда шахматист отклоняется от жесткого графика физических тренировок, то после 7−8-й партии наступает усталость. Поэтому мне надо еще поработать над собой.

— У вас есть кумир в шахматах?

— В детстве я очень любил книгу партий Александра Алехина. Он выдающийся шахматист, но кумиров у меня нет. Я старался черпать самое лучшее у каждого выдающегося гроссмейстера, но стремлюсь следовать своему пути.

— Какой ваш любимый фильм о шахматах?

— Современные картины с трудом претендуют на аутентичность, поэтому назову «Осень шахматиста» (1990) и «Шахматная горячка» (1925).

— Вы дружите с Сергеем Карякиным. Чем можно объяснить его возросшую популярность?