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10 мая 2017, 0:17 | Прочие: Шахматы, шашки | Известия.Ру

«Я отошел от киберспорта и сосредоточился на шахматах»

Чемпион Европы по шахматам Ян Непомнящий — о Гран-при ФИДЕ в Москве, популярности Сергея Карякина и предстоящем чемпионате мира в Ханты-Мансийске.

Чемпион Европы по шахматам Ян <span class=error>Непомнящий</span> — о <nobr>Гран-при </nobr><span class=error>ФИДЕ</span> в Москве популярности Сергея <span class=error>Карякина</span> и предстоящем чемпионате мира в <nobr>Ханты-Мансийске.</nobr> Увеличить
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Второй этап Гран-при ФИДЕ-2017 состоится в Москве с 11 по 21 мая в здании Центрального телеграфа. Соревнование пройдет по швейцарской системе в девять туров. Из 18 гроссмейстеров пять представляют Россию — рекордное число за всю историю турнира. Два победителя серии попадут в число участников турнира претендентов 2018 года, триумфатор которого получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Незадолго до старта турнира корреспондент «Известий» Тимур Ганеев встретился с одним из главных претендентов на попадание в топ-2, чемпионом Европы, номинантом компании World Chess Яном Непомнящим.

— Как вы оцениваете свои шансы попасть на турнир претендентов 2018 года?

— Мне необходимо стабильно и ровно провести три этапа Гран-при в Москве, Женеве и Пальма-де-Майорке. Сделать это будет непросто. В серии участвует вся шахматная элита за исключением 3−4 игроков. Поэтому мне надо выложиться на ограниченном отрезке, показать свою лучшую игру. Нет ничего невозможного, я считаю себя одним из претендентов на попадание в топ-2.

— В Москву приехала китаянка Хоу Ифань, чей высокий рейтинг позволяет ей — первой среди женщин — участвовать в мужских турнирах чемпионского цикла ФИДЕ. Для вас это сюрприз?

— Вовсе нет. История знает примеры, когда женщины играли наравне с мужчинами. В довоенное время сильно играла Вера Менчикова, на выдающемся уровне выступали сестры Полгар из Венгрии. Одна из них с 15 лет входила в десятку сильнейших, обыгрывала Каспарова и Крамника. Только четыре года назад Юдит отошла от шахмат и переключилась на политику. Сейчас высокие результаты показывает Хоу Ифань. Раньше я стабильно ее обыгрывал, но из последних трех партий смог выиграть только одну и две завершил вничью. Она очень сильный гроссмейстер, и скидывать ее со счетов московского Гран-при я бы не стал.

— Как вы думаете, почему все-таки участие женщин в мужских турнирах скорее исключение?

— Мне кажется, что статистически меньше девушек занимаются шахматами. Приведу пример: на чемпионат России приезжает порядка 60−70 мужчин и только 20−25 девушек. Из россиянок повторить путь Ифань может Валентина Гунина. В декабре 2016 года она выиграла лондонский суперрапид, показав фантастический результат.

— Вы занимаетесь киберспортом на профессиональном уровне. Это не мешает вашей шахматной карьере?

— Уже несколько лет, как я отошел от киберспорта и сосредоточился на шахматах. Я пытался совмещать, но добиться прогресса одновременно в двух видах практически невозможно. Занятие киберспортом — это 6−7 тренировок в неделю, очень серьезные нагрузки. Я выбрал шахматы, но продолжаю следить за индустрией киберспорта как болельщик. Раньше я действительно очень много играл в компьютерные игры. Где-то год я входил в сотню лучших игроков в Herthstone в Европе.

— Многие эксперты прогнозируют, что в ближайшие десять лет киберспорт станет популярнее футбола. Согласны с этим мнением?

— Это вполне реально. Новое поколение людей с пеленок умеет пользоваться интернетом. Понятно, что по мере развития технологий в компьютерной сфере количество киберспортсменов будет только расти. Это, конечно, не говорит о том, что через 10−15 лет на матч «Реал"-«Барселона» не соберется полный стадион, но рост популярности киберспорта заставит крупные корпорации задуматься о выборе. Будет интересно понаблюдать, как игровые виды спорта будут конкурировать за спонсоров с киберспортом. Считаю, что гонорары ведущих киберспортсменов в ближайшем будущем будут соизмеримы с доходами звезд мирового футбола. Помню, как в 2011 году мы выиграли чемпионат СНГ по Dota и получили $2 тыс. на команду. Призовой фонд чемпионата мира составлял около $10 тыс. В 2016 году он увеличился до $20 млн. Не удивлюсь, что отдельные кибердисциплины могут войти в программу Олимпийских игр.

— Быстрее, чем шахматы?

— Думаю, что да. Нет никаких предпосылок включения шахмат в программу Олимпийских игр. Об этом говорил Хуан Антонио Самаранч, Жак Рогге, Томас Бах… Все президенты МОКа отмечают важность шахмат, торжественно встречаются с Кирсаном Илюмжиновым, но когда доходит до принятия решения, то тезис примерно один и тот же: летняя программа сильно загружена, а зимняя должна быть связана со снегом и льдом. Тем не менее у шахмат есть своя Олимпиада, так что мы не обделены.

— В июне в Ханты-Мансийске пройдет чемпионат мира по шахматам. Сборная России — фаворит турнира?

— Россия всегда фаворит на шахматном турнире. Наши основные конкуренты — Китай и Украина. Сборная США, которая выиграла предыдущую Олимпиаду, привезет в Россию второй состав. Не будет Фабиано Каруану, Хикару Накамура и Уэсли Со. У нас тоже есть потери, будем играть без Сергея Карякина и Владимира Крамника. Но думаю, что и без них должны сыграть очень хорошо, тем более на своем поле.

— Как вы поддерживаете физическую форму?

— Раньше я занимался в тренажерном зале: беговая дорожка, штанга, плавание. Сейчас я переключился на футбол, два раза в неделю стараюсь играть со своими друзьями. Однако очень часто из-за напряженного графика и многочисленных перелетов хочется просто отдохнуть и не думать ни о какой физической активности. Эта слабость порой сильно мешает мне. Когда шахматист отклоняется от жесткого графика физических тренировок, то после 7−8-й партии наступает усталость. Поэтому мне надо еще поработать над собой.

— У вас есть кумир в шахматах?

— В детстве я очень любил книгу партий Александра Алехина. Он выдающийся шахматист, но кумиров у меня нет. Я старался черпать самое лучшее у каждого выдающегося гроссмейстера, но стремлюсь следовать своему пути.

— Какой ваш любимый фильм о шахматах?

— Современные картины с трудом претендуют на аутентичность, поэтому назову «Осень шахматиста» (1990) и «Шахматная горячка» (1925).

— Вы дружите с Сергеем Карякиным. Чем можно объяснить его возросшую популярность?

— Это стечение обстоятельств и грамотная работа менеджера. С 2012 года Сергей везде выдвигал довольно спорный тезис, что он вернет шахматную корону в Россию. Многие в это не верили, но ему удалось сначала выиграть турнир претендентов, а затем на равных сражаться с Карлсеном в Нью-Йорке. Слова не разошлись с делом, и сейчас он пожинает плоды той работы, которая велась на протяжении пяти лет. Фотографии Сергея есть на общественном транспорте, на растяжках, билбордах. Это очень хорошо для популяризации шахмат. Многие родители, видя популярность Карякина, отведут своего ребенка в шахматы, а не в условную борьбу. Наш вид спорта постепенно возвращается на телевидение и в ведущие СМИ. В этом есть заслуга Карякина.
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