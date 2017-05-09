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9 мая 2017, 21:30 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

«Сибирь-Сириус» досрочно стал победителем командного чемпионата России по шахматам

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт. «Сибирь-Сириус» досрочно обеспечил себе победу на командном чемпионата России по шахматам, который проходит с 1 по 10 мая в Сочи.

Сибирь-Сириус досрочно обеспечил себе победу на командном чемпионата России по шахматам который проходит с 1 по 10 мая в Сочи. Увеличить
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«Сибирь-Сириус», в состав которого входят Владимир Крамник, Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Антон Коробов и Денис Хисматуллин, в шестом туре победил СДЮСШОР ШШ со счетом 5:1.

«Сибирь-Сириус» набрал 12 очков из 12 возможных и досрочно за тур до конца турнира обеспечил себе первое место. Вторым идет «ШСМ Legacy Square Capital» (9 баллов), третьим — «Малахит» (7), четвертым — «Медный всадник» (6).
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