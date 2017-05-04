Эдуард Таран: Буду рад, если обладателем короны станет воспитанник «Сириуса»

По мнению экспертов, фаворитом премьер-лиги считается команда «Сибирь-Сириус», в составе которой выступают звезды: победители турнира в Шамкире Владимир Крамник и Шахрияр Мамедьяров, а также Аниш Гири, Александр Грищук и Ян Непомнящий. Генеральным партнером сборной, защищающей спортивную честь Новосибирской области, выступает РАТМ Холдинг. О чемпионских амбициях клуба и их опосредованном влиянии на развитие шахмат «СЭ» рассказал президент холдинга, член Попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) Эдуард Таран.

— Эдуард Анатольевич, за «Сибирь» играют лучшие гроссмейстеры российского рейтинга — это принципиальное решение?

— «Сибирь» — это суперклуб, попасть в который может только выдающийся шахматист. Конечно, задача-максимум — выиграть чемпионат России, а также, как и в 2015 году, чемпионат Европы. По большому счету именно этот успех стал поворотной точкой в развитии шахмат на территории Новосибирской области. В этом году команду комплектовали строго по спортивному принципу. На самом деле не знаю, как это скажется на итоговых результатах — соперники у «Сибири» серьезные. Так что загадывать не будем. Скажу одно: чем больше турниров — хороших и разных, чем больше ярких побед, тем сложнее представителям власти, прежде всего в регионах, не замечать шахматный спорт.

— Еще бы! Звездный состав — звездное название команды: теперь в турнирных таблицах она обозначена как «Сибирь — Сириус».

— В марте РАТМ Холдинг стал партнером шахматного направления в Образовательном центре «Сириус» в Сочи. Талантливых юниоров в России много, однако международными гроссмейстерами становятся единицы — переход ребят из детских шахмат в профессиональный спорт связан с определенными трудностями. Шахматное направление в «Сириусе» запустили год назад, что усилило методическую составляющую подготовки юных спортсменов: их тренируют ведущие наставники страны — те же, что и игроков топ-уровня из национальной сборной. Кроме того, выстраивая мостик между «Сибирью» и «Сириусом», мы демонстрируем ребятам прямую перспективу: добивайся результатов и ты попадешь в классную команду. Для нас же такое сотрудничество дает возможность в течение 5 — 10 лет вырастить достойную смену нынешним звездам.

— Какие дивиденды принесут вам инвестиции в развитие молодого поколения шахматистов?

— Лично я буду рад, если через несколько лет обладателем мировой шахматной короны станет воспитанник «Сириуса». Во всяком случае, кто-то из этих детей уж точно завоюет титул чемпиона России. Хотя по большому счету проигравших в шахматах не бывает. Влияние этой игры на показатели IQ очевидно. Нам нужны люди, которые думают нестандартно, именно они более эффективны в условиях постиндустриальной экономики. В этом смысле интересы бизнеса, общества и государства совпадают.

— По сути, вы говорите о формировании новой интеллектуальной культуры, но в этом случае необходимо обеспечить шахматам массовость.

— РАТМ Холдинг и Федерация шахмат Новосибирской области содействует реализации крупнейших проектов РШФ — такие как «Шахматы в школе» (совместный проект с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. — Прим. «СЭ») и «Белая Ладья». В октябре 2016 года в Новосибирске состоялись Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам. Генеральным партнером турнира выступил РАТМ Холдинг. При этом проведение в Новосибирске Суперфинала не являлось для нас самоцелью. Соревнования такого уровня придали еще один импульс продвижению шахмат в регионе. Увеличивается число шахматных кружков и секций, растет и количество детей, занимающихся шахматами. Все громче заявляют о себе талантливые юниоры, которые в перспективе могут войти в сборную России и претендовать на мировое первенство. Например, на турнирах дошкольников регулярно играет несколько сотен человек, и среди них есть те, кто при должной поддержке будет способен демонстрировать по-настоящему выдающиеся достижения.

— Говоря о поддержке, вы подразумеваете финансовую помощь?

— Не только. Структура преподавания шахмат в Новосибирской области не позволяет качественно осуществлять спортивную подготовку юниоров на всех этапах роста их мастерства. То есть в одном из крупнейших интеллектуальных регионов страны до сих пор нет специализированной детско-юношеской шахматной школы. Вся работа сосредоточена в отделениях шахмат учреждений дополнительного образования — непрофильных спортшколах и Домах творчества, а также в детских досуговых центрах. Сложившаяся система позволяет воспитывать перворазрядников, но, увы, не гроссмейстеров.

Опыт прошлых лет и передовая практика других регионов свидетельствуют, что лишь при наличии СДЮСШОР возможна эффективная подготовка шахматистов высокой квалификации. Школа в сотрудничестве с ФШ НСО обеспечит данный процесс на новом уровне: будет собран постоянно действующий тренерский штат, в качестве консультантов привлечены лучшие наставники страны, организованы регулярные спортивные сборы. Кроме того, деятельность СДЮСШОР по шахматам органично впишется в модель работы с одаренными детьми — в рамках создания соответствующих региональных центров, согласно поручению Президента Российской Федерации и Стратегии научно-технического развития РФ.

У Сергея КАРЯКИНА НОВЫЙ СПОНСОР

Вице-чемпион мира Сергей Карякин подписал контракт с букмекерской конторой «Фонбет». Соглашение действует по системе 2+2. «Фонбет» стал седьмой компанией, которая будет поддерживать самого популярного шахматиста России. Напомним, что до этого Карякин подписал еще шесть спонсорских контрактов («Альпари», ГК «Основа», ВСПМО-АВИСМА, «Лаборатория Касперского», банк «Открытие» и «Мерседес-Бенц»).

— Я очень рад, что мы достигли соглашения с компанией, которая работает на российском рынке с 1994 года, — сказал Карякин. — В шахматах часто нужно рисковать, чтобы победить, в ставках тоже присутствует азарт и расчет. Мне часто удаются спортивные прогнозы. Еще в начале сезона я говорил, что «Спартак» обязательно станет чемпионом России. Надеюсь, что теперь мой прогноз точно сбудется. Что касается нашего сотрудничества с «Фонбет», то уверен, что оно будет длительным и плодотворным.