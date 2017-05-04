Эдуард Таран: Буду рад, если обладателем короны станет воспитанник «Сириуса»
С 1 по 10 мая в Сочи проходит командный чемпионат России по шахматам.
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По мнению экспертов, фаворитом
— Эдуард Анатольевич, за «Сибирь» играют лучшие гроссмейстеры российского рейтинга — это принципиальное решение?
— «Сибирь» — это суперклуб, попасть в который может только выдающийся шахматист. Конечно,
— Еще бы! Звездный состав — звездное название команды: теперь в турнирных таблицах она обозначена как «Сибирь — Сириус».
— В марте РАТМ Холдинг стал партнером шахматного направления в Образовательном центре «Сириус» в Сочи. Талантливых юниоров в России много, однако международными гроссмейстерами становятся единицы — переход ребят из детских шахмат в профессиональный спорт связан с определенными трудностями. Шахматное направление в «Сириусе» запустили год назад, что усилило методическую составляющую подготовки юных спортсменов: их тренируют ведущие наставники страны — те же, что и игроков
— Какие дивиденды принесут вам инвестиции в развитие молодого поколения шахматистов?
— Лично я буду рад, если через несколько лет обладателем мировой шахматной короны станет воспитанник «Сириуса». Во всяком случае,
— По сути, вы говорите о формировании новой интеллектуальной культуры, но в этом случае необходимо обеспечить шахматам массовость.
— РАТМ Холдинг и Федерация шахмат Новосибирской области содействует реализации крупнейших проектов РШФ — такие как «Шахматы в школе» (совместный проект с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. — Прим. «СЭ») и «Белая Ладья». В октябре 2016 года в Новосибирске состоялись Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам. Генеральным партнером турнира выступил РАТМ Холдинг. При этом проведение в Новосибирске Суперфинала не являлось для нас самоцелью. Соревнования такого уровня придали еще один импульс продвижению шахмат в регионе. Увеличивается число шахматных кружков и секций, растет и количество детей, занимающихся шахматами. Все громче заявляют о себе талантливые юниоры, которые в перспективе могут войти в сборную России и претендовать на мировое первенство. Например, на турнирах дошкольников регулярно играет несколько сотен человек, и среди них есть те, кто при должной поддержке будет способен демонстрировать
— Говоря о поддержке, вы подразумеваете финансовую помощь?
— Не только. Структура преподавания шахмат в Новосибирской области не позволяет качественно осуществлять спортивную подготовку юниоров на всех этапах роста их мастерства. То есть в одном из крупнейших интеллектуальных регионов страны до сих пор нет специализированной
Опыт прошлых лет и передовая практика других регионов свидетельствуют, что лишь при наличии СДЮСШОР возможна эффективная подготовка шахматистов высокой квалификации. Школа в сотрудничестве с ФШ НСО обеспечит данный процесс на новом уровне: будет собран постоянно действующий тренерский штат, в качестве консультантов привлечены лучшие наставники страны, организованы регулярные спортивные сборы. Кроме того, деятельность СДЮСШОР по шахматам органично впишется в модель работы с одаренными детьми — в рамках создания соответствующих региональных центров, согласно поручению Президента Российской Федерации и Стратегии
У Сергея КАРЯКИНА НОВЫЙ СПОНСОР
— Я очень рад, что мы достигли соглашения с компанией, которая работает на российском рынке с 1994 года, — сказал Карякин. — В шахматах часто нужно рисковать, чтобы победить, в ставках тоже присутствует азарт и расчет. Мне часто удаются спортивные прогнозы. Еще в начале сезона я говорил, что «Спартак» обязательно станет чемпионом России. Надеюсь, что теперь мой прогноз точно сбудется. Что касается нашего сотрудничества с «Фонбет», то уверен, что оно будет длительным и плодотворным.
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