Школьница из Кызылорды стала чемпионкой мира

Медаль чемпионата привезла домой и другая кызылординская спортсменка — Назерке Нургали. Девочка завоевала серебро в возрастной категории до 13 лет, в которой соревновалось более 40 подростков.

«Конечно я рада своему успешному выступлению на чемпионате мира. Раньше я уже была чемпионкой мира до 9 лет. И вот прошло семь лет, я повторила результат, но уже во взрослой категории, где соревнуются шахматисты более высокого уровня. Хотела бы поблагодарить начальника управления спорта Кызылординской области Садыка Мустафаева и моего тренера Василия Шимелкова, которые помогают мне развиваться, как шахматистке, а также своего первого тренера Ризу Тультаевну Кошкарову и Казахстанскую федерацию шахмат (КФШ)», — сказала Асель Серикбай, которая недавно выиграла звание чемпионки Азии в Ташкенте.

Впереди у Асель чемпионат мира, который пройдет в Уругвае в сентябре, полное финансирование этой поездки осуществит КФШ.

Напомним, 21 апреля по дороге из Кишинева к месту соревнований в Яссы большая часть казахстанской группы участников чемпионата мира попала в буран и около 12 часов находилась в снежном плену. Прибывшие к месту событий румынские спасатели расчистили дорогу, и автобус с детьми и сопровождающими смог прибыть в Яссы вовремя. Однако в связи с этим происшествием организаторы приняли решение перенести открытие турнира на один день.

В школьном чемпионате мира приняли участие юные шахматисты из более чем 40 стран мира в возрасте от 7 до 17 лет.