Россиянин Владимир Крамник вошел в первую тройку рейтинга FIDE по итогам апреля
Российский гроссмейстер Владимир Крамник поднялся на одну строчку и вошел в первую тройку рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) по итогам апреля, новая версия которого была опубликована в воскресенье на официальном сайте организации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Крамник в апреле не принимал участия в турнирах, результаты которых идут в зачет рейтинга FIDE, и сохранил в своем активе 2811 очков. Россиянин обошел американца Фабиано Каруану, в активе которого 2802 балла. Лидирует в рейтинге норвежец Магнус Карлсен (2832), второе место занимает американец Уэсли Со (2815).
Положение остальных россиян из топ-20 рейтинга: 10. Сергей Карякин (2783), 13. Петр Свидлер (2755), 15. Ян Непомнящий (2751), 17. Александр Грищук (2750).
В женском рейтинге FIDE лидирует китаянка Хоу Ифань (2652), второй идет еще одна представительница Китая Цзюй Вэньцзюнь (2594), третьей — украинка Анна Музычук (2570). Лучшая из представительниц России — Александра Костенюк — занимает седьмую строчку (2540), Екатерина Лагно идет на восьмом месте (2539). Также в первую 20-ку рейтинга входят россиянки Валентина Гунина (13-е место, 2507), Наталья Погонина (18-е, 2479) и Ольга Гиря (19-е, 2476).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter