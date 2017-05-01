Россиянин Владимир Крамник вошел в первую тройку рейтинга FIDE по итогам апреля

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Крамник в апреле не принимал участия в турнирах, результаты которых идут в зачет рейтинга FIDE, и сохранил в своем активе 2811 очков. Россиянин обошел американца Фабиано Каруану, в активе которого 2802 балла. Лидирует в рейтинге норвежец Магнус Карлсен (2832), второе место занимает американец Уэсли Со (2815).

Положение остальных россиян из топ-20 рейтинга: 10. Сергей Карякин (2783), 13. Петр Свидлер (2755), 15. Ян Непомнящий (2751), 17. Александр Грищук (2750).

В женском рейтинге FIDE лидирует китаянка Хоу Ифань (2652), второй идет еще одна представительница Китая Цзюй Вэньцзюнь (2594), третьей — украинка Анна Музычук (2570). Лучшая из представительниц России — Александра Костенюк — занимает седьмую строчку (2540), Екатерина Лагно идет на восьмом месте (2539). Также в первую 20-ку рейтинга входят россиянки Валентина Гунина (13-е место, 2507), Наталья Погонина (18-е, 2479) и Ольга Гиря (19-е, 2476).