Карякин победил Эльянова в восьмом туре шахматного турнира памяти Гашимова

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В других партиях американец Уэсли Со сыграл вничью с азербайджанцем Теймуразом Раджабовым, болгарин Веселин Топалов — с индийцем Пенталой Харикришной, поляк Радослав Войташек победил Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана, россиянин Владимир Крамник — англичанина Майкла Адамса.

В турнирной таблице лидирует Мамедьяров (5 очков), далее идут Со, Топалов (по 4,5), Адамс, Войташек, Крамник, Карякин (по 4), Эльянов, Раджабов (по 3,5) и Харикришна (3).

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире в четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.