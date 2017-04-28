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28 апреля 2017, 20:13 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карякин и Крамник сыграли вничью в седьмом туре шахматного турнира памяти Гашимова

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Владимиром Крамник в седьмом туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

Карякин и Крамник сыграли вничью в седьмом туре шахматного турнира памяти Гашимова - Фото Увеличить
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Другие партии турнира, в которых встречались американец Уэсли Со и украинец Павел Эльянов, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана и англичанин Майкл Адамс, болгарин Веселин Топалов и азербайджанец Теймураз Раджабов, а также Пентала Харикришна из Индии и поляк Радослав Войташек завершились вничью.

В турнирной таблице лидирует Мамедьяров (5 очков), далее идут Адамс, Со, Топалов (по 4), Эльянов (3,5), Крамник, Карякин, Войташек, Раджабов (по 3) и Харикришна (2,5).

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире в четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.
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Россияне Карякин и Крамник уступили в шестом туре шахматного мемориала Гашимова

Россияне Карякин и Крамник уступили в шестом туре шахматного мемориала Гашимова

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Владимир Крамник проиграли свои партии шестого тура шахматного мемориала Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.
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