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27 апреля 2017, 21:22 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Россияне Карякин и Крамник уступили в шестом туре шахматного мемориала Гашимова

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Владимир Крамник проиграли свои партии шестого тура шахматного мемориала Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

Российские гроссмейстеры Сергей <span class=error>Карякин</span> и Владимир <span class=error>Крамник</span> проиграли свои партии шестого тура шахматного мемориала <span class=error>Вугара</span> Гашимова который проходит в азербайджанском <span class=error>Шамкире</span>. Увеличить
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Карякин черными уступил американцу Уэсли Со. Партия завершилась на 64-м ходу. Крамник, игравший белыми, на 70-м ходу проиграл Шахрияру Мамедьярову из Азербайджана.

Еще одной победы в рамках тура добился болгарин Веселин Топалов, обыгравший белыми украинца Павла Эльянова.

Партии Майкл Адамс (Англия) — Пентала Харикришна (Индия) и Радослав Войташек (Польша) — Теймур Раджабов (Азербайджан) завершились вничью.

После шести туров на турнире лидирует Мамедьяров, в активе которого 4,5 очка. На балл от него отстают Топалов, Адамс и Со. Следом с тремя баллами идет Эльянов. Далее расположились Карякин, Раджабов, Войташек и Крамник (по 2,5 балла). У Харикришны 2 балла.

Партии седьмого тура пройдут в пятницу, а завершится турнир 30 апреля.
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