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27 апреля 2017, 18:30 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Израильтянин Эмиль Сутовский победил на международном шахматном турнире имени Карпова

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт. Израильский гроссмейстер Эмиль Сутовский победил на международном шахматном турнире имени Анатолия Карпова.

Сутовский по итогам девяти туров набрал 7 очков. Столько же баллов в активе россиянина Евгения Наера, но он уступил победителю по дополнительным показателям. На третьем месте украинец Антон Коробов.

Турнир проходил в Пойковском.
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