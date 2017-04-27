Израильтянин Эмиль Сутовский победил на международном шахматном турнире имени Карпова
МОСКВА, 27 апр —
Р-Спорт. Израильский гроссмейстер Эмиль Сутовский победил на международном шахматном турнире имени Анатолия Карпова.
Сутовский по итогам девяти туров набрал 7 очков. Столько же баллов в активе россиянина Евгения Наера, но он уступил победителю по дополнительным показателям. На третьем месте украинец Антон Коробов.
Турнир проходил в Пойковском.
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