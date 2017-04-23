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23 апреля 2017, 22:47 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карякин проиграл Адамсу в третьем туре шахматного турнира памяти Гашимова

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин уступил англичанину Майклу Адамсу в третьем туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

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В других партиях еще один российский шахматист Владимир Крамник сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана победил украинца Павла Эльянова, американец Уэсли Со разошелся миром с поляком Радославом Войташеком, азербайджанец Теймураз Раджабов сыграл вничью с Пенталой Харикришной из Индии.

В турнирной таблице лидирует Мамедьяров (2,5 очка), далее идут Эльянов, Топалов, Адамс (по 2), Крамник (1,5), Карякин, Харикришна, Войташек, Со и Раджабов (по 1).

Участники турнира играют по круговой системе. Контроль времени — по два часа на 40 ходов, затем час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 61-го.

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире в четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.
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