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22 апреля 2017, 23:06 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Аронян победил на шахматном супертурнире в Германии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Армянский шахматист Левон Аронян сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в заключительном седьмом туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который завершился в Германии.

Остальные встречи турнира завершились вничью.

Аронян обеспечил себе досрочную победу на турнире после шестого тура, в итоге в его активе 5,5 очка. Далее идут действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана (по 4 очка), француз Максим Вашье-Лаграв, Аркадий Найдич из Азербайджана и китаянка Хоу Ифань (по 3,5), немцы Георг Майер и Маттиас Блюбаум (по 2).

Шахматный турнир проходил сразу в двух немецких городах — в Карлсруэ и Баден-Бадене.

Первый шахматный супертурнир, который организует специализирующаяся на высоких технологиях компания Grenke, прошел в Баден-Бадене в 2013 году, завершившись победой тогдашнего чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда. На следующий год был проведен турнир с участием большей частью шахматистов из Германии, а победил еще представлявший эту страну Аркадий Найдич. В 2015 году организаторы вновь пригласили сильный состав участников во главе с чемпионом мира Карлсеном, который и опередил всех конкурентов, в том числе на тай-брейке Найдича.

В 2016 году в Карлсруэ состоялся шахматный фестиваль с открытыми турнирами различных категорий, сильнейший из которых выиграл немец Блюбаум, в нынешнем году получивший право сразиться с элитой мировых шахмат.
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