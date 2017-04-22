Аронян победил на шахматном супертурнире в Германии
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Армянский шахматист Левон Аронян сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в заключительном седьмом туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который завершился в Германии.
Остальные встречи турнира завершились вничью.
Аронян обеспечил себе досрочную победу на турнире после шестого тура, в итоге в его активе 5,5 очка. Далее идут действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана (по 4 очка), француз Максим
Шахматный турнир проходил сразу в двух немецких городах — в Карлсруэ и
Первый шахматный супертурнир, который организует специализирующаяся на высоких технологиях компания Grenke, прошел в
В 2016 году в Карлсруэ состоялся шахматный фестиваль с открытыми турнирами различных категорий, сильнейший из которых выиграл немец Блюбаум, в нынешнем году получивший право сразиться с элитой мировых шахмат.
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