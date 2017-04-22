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В рамках заключительного, 11-го тура Дзагнидзе, играя черными, сыграла вничью с россиянкой Натальей Погониной. Горячкина упустила возможность догнать грузинскую шахматистку, также завершив вничью свою партию с немкой Элизабет Петц. Галлямова же, в свою очередь, переиграла свою соотечественницу Алину Кашлинскую.

Украинка Анна Музычук, посеянная на ЧЕ под первым номером, сыграла вничью с азербайджанкой Гульнар Маммадовой.

За 11 туров Дзагнидзе набрала 8,5 балла и возглавила итоговую турнирную таблицу чемпионата Европы. У Горячкиной и Галлямовой — по 8 очков. Также в первой десятке финишировали россиянки Екатерина Лагно (4-е место) и Марина Нечаева (9-е место), в активе которых по 7,5 очков. Анна Музычук с 6,5 балла завершила турнир на 26-м месте.