Армянин Левон Аронян стал победителем шахматного турнира в Германии

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В пятницу Аронян белыми обыграл преследовавшую его Хоу Ифань (Китай), а два других его ближайших конкурента сыграли вничью: действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными — с Аркадием Найдичем (Азербайджан), а Фабиано Каруана (США) также черными — с Маттиасом Блюбаумом (Германия).

В еще одной партии шестого тура между Максимом Вашье-Лагравом (Франция) и Георгом Майером (Германия) также был зафиксирован ничейный результат.