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21 апреля 2017, 22:27 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Армянин Левон Аронян стал победителем шахматного турнира в Германии

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Представитель Армении Левон Аронян одержал победу в шахматном турнире, который проходит в немецких городах Карлсруэ и Баден-Баден, обеспечив себе первое место после партий шестого тура.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Представитель Армении <span class=error>Левон</span> <span class=error>Аронян</span> одержал победу в шахматном турнире который проходит в немецких городах Карлсруэ и <nobr>Баден-Баден</nobr> обеспечив себе первое место после партий шестого тура. Увеличить
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В пятницу Аронян белыми обыграл преследовавшую его Хоу Ифань (Китай), а два других его ближайших конкурента сыграли вничью: действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными — с Аркадием Найдичем (Азербайджан), а Фабиано Каруана (США) также черными — с Маттиасом Блюбаумом (Германия).

В еще одной партии шестого тура между Максимом Вашье-Лагравом (Франция) и Георгом Майером (Германия) также был зафиксирован ничейный результат.

За тур до конца Аронян лидирует с 5 очками, у Карлсена и Каруаны — по 3,5 балла. По 3 очка на счету Хоу Ифань, Найдича и Вашье-Лаграва, у Майера и Блюбаума — по 1,5 балла.
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