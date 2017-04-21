Армянин Левон Аронян стал победителем шахматного турнира в Германии
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт. Представитель Армении Левон Аронян одержал победу в шахматном турнире, который проходит в немецких городах Карлсруэ и Баден-Баден, обеспечив себе первое место после партий шестого тура.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу Аронян белыми обыграл преследовавшую его Хоу Ифань (Китай), а два других его ближайших конкурента сыграли вничью: действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными — с Аркадием Найдичем (Азербайджан), а Фабиано Каруана (США) также черными — с Маттиасом Блюбаумом (Германия).
В еще одной партии шестого тура между Максимом
За тур до конца Аронян лидирует с 5 очками, у Карлсена и Каруаны — по 3,5 балла. По 3 очка на счету Хоу Ифань, Найдича и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter