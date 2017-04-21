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21 апреля 2017, 22:29 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Карякин и Крамник начали с ничьих на Мемориале Гашимова

В первом туре Мемориала Вугара Гашимова, который проходит в Шамкире (Азербайджан) Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана выиграл у американца Уэсли Со, а украинец Павел Эльянов обыграл Теймура Раджабова из Азербайджана.

В первом туре Мемориала <span class=error>Вугара</span> Гашимова который проходит в <span class=error>Шамкире</span> (Азербайджан) Шахрияр <span class=error>Мамедьяров</span> из Азербайджана выиграл у американца <span class=error>Уэсли</span> Со а украинец Павел <span class=error>Эльянов</span> обыграл <span class=error>Теймура</span> Раджабова из Азербайджана. Увеличить
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Ещё три партии завершились вничью. Миром разошлись россиянин Сергей Карякин и Пентала Харикришна из Индии, болгарин Веселин Топалов и британец Майкл Адамс, россиянин Владимир Крамник и поляк Радослав Войташек.

Во втором туре сыграют: Крамник — Раджабов, Харикришна — Эльянов, Мамедьяров — Карякин, Адамс — Со, Войташек — Топалов.
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