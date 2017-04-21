Карякин и Крамник начали с ничьих на Мемориале Гашимова
В первом туре Мемориала Вугара Гашимова, который проходит в Шамкире (Азербайджан) Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана выиграл у американца Уэсли Со, а украинец Павел Эльянов обыграл Теймура Раджабова из Азербайджана.
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Ещё три партии завершились вничью. Миром разошлись россиянин Сергей Карякин и Пентала Харикришна из Индии, болгарин Веселин Топалов и британец Майкл Адамс, россиянин Владимир Крамник и поляк Радослав Войташек.
Во втором туре сыграют: Крамник — Раджабов, Харикришна — Эльянов, Мамедьяров — Карякин, Адамс — Со, Войташек — Топалов.
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