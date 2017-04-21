Участник Гран-при гроссмейстер Ян Непомнящий, один из номинантов компании World Chess, обладателя прав на проведение всех турниров чемпионского цикла ФИДЕ, дал интервью «Советскому спорту».

«Я ДЕРУСЬ, ПОТОМУ ЧТО ДЕРУСЬ».

— Вы только что вернулись из Цюриха, где заняли второе место в очень сильном турнире. Полагаю, результатом довольны?

— В соревнованиях с укороченным контролем могу считать себя одним из фаворитов, да, не победил, но результатом доволен. При том, что относился к турниру, как к тренировочному в преддверии московского «Гран-при». И хорошо потренироваться получилось, были очень достойные соперники. Может быть, швейцарский шахматист Янник Пеллетье и наш молодой и очень талантливый Григорий Опарин пока до уровня остальных участников немного не дотягивали, но они боролись. А Гриша в последнем туре выиграл у меня и не дал разделить первое место. В такой компании занять второе место почетно. Но я по своей натуре максималист, хотелось выступить лучше.

— Один эксперт охарактеризовал вашу игру в Цюрихе так: «Ян играл жестко, поддерживал большое напряжение на доске, соперники не выдерживались этого напряжения». Все правильно?

— Приятно такое слышать, но все, и я в том числе, играли неровно. Многие не показали всего, на что способны, из-за непривычного контроля — смеси рапида и классики. Я действительно старался играть максимально остро. Как говорил Партос: «Я дерусь, потому что я дерусь».

— Как удалось удержать без фигуры позицию с Владимиром Крамником?

— Получилась головоломная позиция, началась сложная форсированная игра. В результате у меня образовались две пешки за фигуру. Сдаваться не хотелось. Как говорится, сдаться всегда успею. В итоге удалось свести позицию к ничейной.

«СТОЛЬКО ПУТЕШЕСТВУЮ, ЧТО ХОЧЕТСЯ ПОЖИТЬ ДОМА»

— Перейдем к московскому Гран-при. Домашние стены имеют для вас значение?

— Думаю, да. Последние несколько московских турниров складывались для меня очень удачно. Надеюсь, что и сейчас стены мне помогут, но надо заметить, что среди участников есть несколько москвичей. Но все-таки главное — хорошо подготовиться — психологически, физически, теоретически. Если не иметь в багаже свежих идей, хорошо выступить будет сложно.

— Для всех участников забронированы номера в одном из московских отелей, но вы сказали, что будете жить дома. В гостинице разве не удобнее с бытовой точки зрения — накормят, напоят, обстирают?

— Я столько путешествую, что мне хочется пожить дома.

— Анатолий Карпов в 1973 году заявил, что текущий цикл борьбы за корону не его, но именно в нем он стал чемпионом мира. Нынешний цикл — ваш?

— Это мой первый цикл. Надеюсь, что у меня еще многое впереди, но я уже далеко не новичок. Сейчас шахматисты моложе меня имеют рейтинги сопоставимые с моим и выше. Самая важная партия и самый важный турнир те, которые предстоят завтра. Не стоит ничего откладывать в долгий ящик. Надо сейчас приложить все усилия, чтобы уже в этом цикле добиться хорошего результата.

— Вы сказали, что по рейтингу в турнир претендентов вам попасть вряд ли удастся. И получается, что вы можете вмешаться в розыгрыш всего четырех мест — двух в Гран-при и двух в Кубке мира. Условия жесткие?

— Жесткие. 24 сильнейших шахматиста борются за два места в серии Гран-при, в Кубке мира участвуют 128 человек по нокаут-системе. В известной мере — чистая лотерея. Но здесь рецепт очень простой: чтобы добраться в Кубке мира до финала, надо очень хорошо играть.

— Карлсен — первый среди равных, или стоит на ступеньку выше?

— Первый среди равных. Он стабильнее, меньше рефлексирует в случае ошибок. Не убивается из-за того, если что-то сделал неправильно, а пытается это исправить. У Магнуса устойчивый, нордический характер. Это часто помогает ему оказаться немного выше остальных. В 2013 году у Карлсена был рейтинг 2880, тогда он действительно стоял выше, но сейчас такого разрыва в рейтинге между ним и остальным нет. Так что, по-сути, многие играют на его уровне. И победы — вопрос удачи, готовности, стечения обстоятельств, потому что конкуренция очень высока.

— Сколько еще циклов Карлсен сможет удерживать корону?

— Очень сложно предположить. Например, Сергея Карякина никто не считал фаворитом, а он едва не выиграл матч за корону. Мы до этого видели лишь два матча Магнуса с Виши Анандом. Там действительно борьба шла в одни ворота. Они шахматисты разных поколений, и по своему стилю Виши не мог играть с Карлсеном на равных. И вот появился новый соперник, и Сергей объективно в один из моментов, когда повел в счете, был фаворитом. И все решилось лишь на тай-брейке.

УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ЭТАПА ГРАН-ПРИ ФИДЕ.

Фамилия/страна рейтинг возраст.

Максим ВАШЬЕ ЛАГРАВ (Франция) 2803 26

Хикару НАКАМУРА (США) 2793 29

Аниш ГИРИ (Голландия) 2771 22

Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия) 2771 22

Харикришна ПЕНТАЛА (Индия) 2755 30

Шахрияр МАМЕДЬЯРОВ (Азербайджан) 2772 32

Дин ЛИЖЭНЬ (Китай) 2759 24

Майкл АДАМС (Англия) 2761 45

Пётр СВИДЛЕР (Россия) 2747 40

Александр ГРИЩУК (Россия) 2750 33

Эрнесто ИНАРКИЕВ (Россия) 2727 31

Борис ГЕЛЬФАНД (Израиль) 2724 48

Евгений ТОМАШЕВСКИЙ (Россия) 2701 29

Теймур РАДЖАБОВ (Азербайджан) 2710 30

Франсиско ВАЛЬЕХО ПОНС (Испания) 2710 34

Хоу ИФАНЬ (Китай) 2649 23

Йон Людвиг ХАММЕР (Норвегия) 2621 26

Салем САЛЕХ (ОАЭ) 2652 24.

ТОЛЬКО ФАКТЫ.

*Призовой фонд московского турнира серии Гран-при составит 130 тысяч евро.

*В последний момент в составе участников произошла одна замена: вместо венгра Рихарда Раппорта в Москве сыграет Салем Салех из ОАЭ.

*Билеты на соревнование будут стоить 900 рублей.

РЕГЛАМЕНТ.

Серия Гран-при состоит из четырех турниров (17 — 28 февраля в Шардже, 11 — 22 мая в Москве, 5 — 16 июля в Женеве и 15 — 26 ноября в Пальма-де-Мальорке). В них участвуют 24 шахматиста. В московском этапе сыграют 18 человек (швейцарская система, 9 туров). Каждый игрок имеет право выступить в трех турнирах.

Шахматисты, занявшие первое и второе места по итогам серии, получат путевки в турнир претендентов, который пройдет в марте 2018 года. В нем будут участвовать восемь человек. Пока известен один участник — российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.