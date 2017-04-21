Ян Непомнящий: Карлсен — первый среди равных
С 11 мая по 22 мая в Москве в здании Центрального телеграфа пройдет второй этап серии
Гран-при ФИДЕ.
Участник
«Я ДЕРУСЬ, ПОТОМУ ЧТО ДЕРУСЬ».
— Вы только что вернулись из Цюриха, где заняли второе место в очень сильном турнире. Полагаю, результатом довольны?
— В соревнованиях с укороченным контролем могу считать себя одним из фаворитов, да, не победил, но результатом доволен. При том, что относился к турниру, как к тренировочному в преддверии московского «Гран-при». И хорошо потренироваться получилось, были очень достойные соперники. Может быть, швейцарский шахматист Янник Пеллетье и наш молодой и очень талантливый Григорий Опарин пока до уровня остальных участников немного не дотягивали, но они боролись. А Гриша в последнем туре выиграл у меня и не дал разделить первое место. В такой компании занять второе место почетно. Но я по своей натуре максималист, хотелось выступить лучше.
— Один эксперт охарактеризовал вашу игру в Цюрихе так: «Ян играл жестко, поддерживал большое напряжение на доске, соперники не выдерживались этого напряжения». Все правильно?
— Приятно такое слышать, но все, и я в том числе, играли неровно. Многие не показали всего, на что способны,
— Как удалось удержать без фигуры позицию с Владимиром Крамником?
— Получилась головоломная позиция, началась сложная форсированная игра. В результате у меня образовались две пешки за фигуру. Сдаваться не хотелось. Как говорится, сдаться всегда успею. В итоге удалось свести позицию к ничейной.
«СТОЛЬКО ПУТЕШЕСТВУЮ, ЧТО ХОЧЕТСЯ ПОЖИТЬ ДОМА»
— Перейдем к московскому
— Думаю, да. Последние несколько московских турниров складывались для меня очень удачно. Надеюсь, что и сейчас стены мне помогут, но надо заметить, что среди участников есть несколько москвичей. Но
— Для всех участников забронированы номера в одном из московских отелей, но вы сказали, что будете жить дома. В гостинице разве не удобнее с бытовой точки зрения — накормят, напоят, обстирают?
— Я столько путешествую, что мне хочется пожить дома.
— Анатолий Карпов в 1973 году заявил, что текущий цикл борьбы за корону не его, но именно в нем он стал чемпионом мира. Нынешний цикл — ваш?
— Это мой первый цикл. Надеюсь, что у меня еще многое впереди, но я уже далеко не новичок. Сейчас шахматисты моложе меня имеют рейтинги сопоставимые с моим и выше. Самая важная партия и самый важный турнир те, которые предстоят завтра. Не стоит ничего откладывать в долгий ящик. Надо сейчас приложить все усилия, чтобы уже в этом цикле добиться хорошего результата.
— Вы сказали, что по рейтингу в турнир претендентов вам попасть вряд ли удастся. И получается, что вы можете вмешаться в розыгрыш всего четырех мест — двух в
— Жесткие. 24 сильнейших шахматиста борются за два места в серии
— Карлсен — первый среди равных, или стоит на ступеньку выше?
— Первый среди равных. Он стабильнее, меньше рефлексирует в случае ошибок. Не убивается
— Сколько еще циклов Карлсен сможет удерживать корону?
— Очень сложно предположить. Например, Сергея Карякина никто не считал фаворитом, а он едва не выиграл матч за корону. Мы до этого видели лишь два матча Магнуса с Виши Анандом. Там действительно борьба шла в одни ворота. Они шахматисты разных поколений, и по своему стилю Виши не мог играть с Карлсеном на равных. И вот появился новый соперник, и Сергей объективно в один из моментов, когда повел в счете, был фаворитом. И все решилось лишь на
УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ЭТАПА
Фамилия/страна рейтинг возраст.
Максим ВАШЬЕ ЛАГРАВ (Франция) 2803 26
Хикару НАКАМУРА (США) 2793 29
Аниш ГИРИ (Голландия) 2771 22
Ян НЕПОМНЯЩИЙ (Россия) 2771 22
Харикришна ПЕНТАЛА (Индия) 2755 30
Шахрияр МАМЕДЬЯРОВ (Азербайджан) 2772 32
Дин ЛИЖЭНЬ (Китай) 2759 24
Майкл АДАМС (Англия) 2761 45
Пётр СВИДЛЕР (Россия) 2747 40
Александр ГРИЩУК (Россия) 2750 33
Эрнесто ИНАРКИЕВ (Россия) 2727 31
Борис ГЕЛЬФАНД (Израиль) 2724 48
Евгений ТОМАШЕВСКИЙ (Россия) 2701 29
Теймур РАДЖАБОВ (Азербайджан) 2710 30
Франсиско ВАЛЬЕХО ПОНС (Испания) 2710 34
Хоу ИФАНЬ (Китай) 2649 23
Йон Людвиг ХАММЕР (Норвегия) 2621 26
Салем САЛЕХ (ОАЭ) 2652 24.
ТОЛЬКО ФАКТЫ.
*Призовой фонд московского турнира серии
*В последний момент в составе участников произошла одна замена: вместо венгра Рихарда Раппорта в Москве сыграет Салем Салех из ОАЭ.
*Билеты на соревнование будут стоить 900 рублей.
РЕГЛАМЕНТ.
Серия
Шахматисты, занявшие первое и второе места по итогам серии, получат путевки в турнир претендентов, который пройдет в марте 2018 года. В нем будут участвовать восемь человек. Пока известен один участник — российский гроссмейстер Сергей Карякин.
Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
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