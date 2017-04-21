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21 апреля 2017, 11:54 | Прочие: Шахматы, шашки | Sports.kz

Казахстанские шахматисты застряли на трассе в Румынии

Группа юных шахматистов и их родителей попала в буран на трассе в Румынии.

Группа юных шахматистов и их родителей попала в буран на трассе в Румынии. Увеличить
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Исатай Ансат. По его словам, они отправились в эту страну, чтобы участвовать в чемпионате мира, который пройдет в румынском Яссы. До города поехали из Кишинева, где приземлились накануне.

Однако аномальная непогода, накрывшая регион, не позволила казахстанцам добраться до пункта назначения. Со слов казахстанца, автобус вместе с другими автомобилями застрял на трассе.

О том, что случилось с нашими спортсменами, в МИДе Казахстана знают. В ведомстве отметили, что ситуация под контролем. Известно, что сейчас трассу расчищают от снега и автобус медленно движется по направлению к городу Яссы.

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