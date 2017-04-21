Карякин: Это был классный ход — начать болеть за «Спартак»
Российский шахматист Сергей Карякин рассказал «Газете.Ru» о том, почему стал болеть за московский «Спартак», как он справляется с обрушившейся на него популярностью после матча на первенство мира с Магнусом Карлсеном и почему он не примет участия в командном чемпионате мира по шахматам.
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К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— После окончания чемпионского матча вам пришлось прямо с трапа самолета ехать по редакциям и телеканалам. Как вы относитесь к своей популярности, которая из просто большой внезапно превратилась в огромную?
— С одной стороны, я этому искренне,
я также рад за шахматы, потому что о них сейчас говорят буквально «из каждого утюга» и, пока есть возможность, я буду нести шахматы в массы.
— Вы постоянно в разъездах: то на хоккее в Москве, то
— В этом смысле я словно попал на двойную работу.
Я не могу отказать в визите своим друзьям из «Спартака», потому что очень болею за этот клуб. Например, я не мог пропустить матч с «Зенитом».
Мне также сложно отказать детям. Или, например, меня пригласили поиграть с молодым человеком из Первоуральска, у которого тяжелая форма ДЦП, но который очень любит шахматы. Я согласился и спустя два месяца мы сыграли, так как я слово свое держу. Надеюсь, он получил удовольствие от нашей игры.
Так что, как видите, приходится очень серьезно распределять нагрузку, чтобы на первом месте всегда оставались шахматы: я должен уделять им как минимум
— Хотелось бы спросить насчет «Спартака»: как вы полюбили эту команду?
— Всю мое детство и юность я занимался только шахматами и больше ничем, даже не получалось достаточно времени уделять школе, что уж говорить о футболе.
В то время я не следил особо за командами, просто любил гонять в мяч, а в Симферополе иногда посещал матчи местной «Таврии».
Когда же я переехал в Москву, то познакомился с моим будущим менеджером Кириллом Зангалисом, который оказался ярым фанатом «Спартака». Мои друзья по сборной Непомнящий и Евгений Томашевский тоже болеют за
Кроме того, я никогда не скрывал, что для меня это был такой классный ход — начать болеть за «Спартак», ведь это народная команда, а я переехал в Москву.
Мне даже передали, что капитан
Также из спортсменов я заочно знаком с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Мы договорились сыграть товарищескую партию.
— Вы не выступали на соревнованиях уже давно, с январского турнира в голландском
— После турнира в
— А затем начался тренировочный сбор?
— Да, я начал готовиться к турниру в азербайджанском Шамкире — Мемориалу Вугара Гашимова.
Это выступление очень важно для меня, потому что Вугар был моим другом (азербайджанский шахматист скончался в 2011 году от опухоли мозга. — «Газета.Ru»).
Среди шахматистов вообще редко бывают такие теплые отношения, но с ним у нас была настоящая мужская дружба. Так что я хочу сыграть очень хорошо. К тому же, я еще ни разу не выступал на этом Мемориале блестяще, так как он выпадал то перед турниром претендентов, то перед матчем на первенство мира, и нужно было экономить силы.
— Как вы оцениваете состав участников турнира?
— А с кем вам было бы интереснее всего сыграть? С Владимиром Крамником — россиянином, который обгоняет вас в рейтинге ФИДЕ?
— С Крамником у меня положительная статистика партий, так что буду спокойно играть со всеми. Мне хорошо играется в Азербайджане, именно здесь я выиграл Кубок мира.
И вообще молодцы те, кто сохраняют крупные турниры даже в непростых экономических условиях. Мемориал Гашимова пройдет уже в четвертый раз..
Отдельное спасибо хотел бы сказать
— Как проходила подготовка к турниру?
Нужно было набирать форму, ведь шахматы — это как игра на музыкальном инструменте: не играешь каждый день — делаешь это хуже.
Так что мы начали подготовку с моим партнером по сборной России гроссмейстером Яном Непомнящим. Из тренеров с нами занимались Александр Мотылев, Владимир Поткин, а также мои личные наставники — Денис Хисматуллин и Юрий Дохоян. Сбор продлился две недели, а потом я вернулся в Москву, а сейчас уже нахожусь в Шамкире.
— Кстати, как вы оцениваете игру Непомнящего? Он занял второе место на швейцарском турнире памяти гроссмейстера Виктора Корчного, уступив по очкам лишь американцу Хикару Накамуре.
— Ян заслуживает места в десятке мирового рейтинга ФИДЕ. Ему, может быть, немного не хватает стабильности, но в остальном он достойный кандидат на первую десятку.
Что касается турнира имени Корчного, то там был не совсем классический контроль времени, а так называемая «новая классика» от организатора соревнований Олега Скворцова — давалось всего 45 минут на партию. Всем известно, что Непомнящий фантастически проявляет себя в быстрых шахматах, так что ничего удивительного в его втором месте нет. Даже жалко, что Яну не хватило совсем
— У вас есть в планах на этот год подняться в рейтинге?
— Ну конечно!
Так что на каждый турнир я ставлю себе цель заработать как можно больше очков.
— А почему вы отказались от участия в командном чемпионате мира по шахматам, который пройдет в июне в России?
— У меня есть обязательства перед Grand Chess Tour — очень большой турнир, где я должен быть, и руководство сборной пошло мне навстречу. К тому же необходимо обкатывать молодежь.
Я, Владимир Крамник, Петр Свидлер, Александр Грищук, Непомнящий и другие опытные гроссмейстеры не всегда можем присутствовать на матчах сборной, так что нам нужна хорошая замена. Россия не побеждала на Олимпиаде с 2002 года, так что я думаю, что свежая кровь и ротация нам не помешают.
— В декабре вы победили на чемпионате мира по блицу. Этот успех
— Победа на этом турнире значит для меня очень многое. Поверьте, каждый гроссмейстер мечтает завоевать этот титул. Он тем ценнее для меня, что я победил на этом турнире после чрезвычайных нагрузок матча на первенство мира.
Когда я приехал, то просто падал от усталости, но, несмотря на это, выиграл в личной встрече с Карлсеном и стал чемпионом. Для меня это очень крутой титул.
— Вы недавно вошли в состав Общественной палаты Российской Федерации. Насколько это важно и нужно лично вам?
— Мне это действительно интересно, потому что.
я, как профессиональный спортсмен, смогу поднимать в Общественной палате шахматные вопросы и приносить российскому спорту пользу.
От таких предложений не отказываются.
— В конце марта вы открыли свой шахматный клуб в Симферополе. Не опасаетесь ли вы, что поездки в Крым могут
— Матч в США против Карлсена показал, что шахматы вне политики. Так что я как ездил в Крым, так и буду. Я готов играть во всем мире, на Украине, везде.
— А последние события, связанные с Крымом,
— Никогда в жизни не конфликтовал с украинскими гроссмейстерами, а с Антоном Коробовым и Павлом Эльяновым у меня вообще прекрасные отношения.
Кто не захотел со мной общаться после крымских событий, тот не общается, не буду называть фамилию.
Я же открыт для обсуждения подобных вопросов с разумной точки зрения, без всяких конфликтов.
— Ваши критики утверждают, что вы пережили высшую точку своей карьеры в конце прошлого года, во время матча на первенство мира, и больше таких результатов не покажете. Что вы можете им ответить?
— Посоветую вспомнить 2014 год. Я выиграл международный турнир в норвежском Ставангере во второй раз, и тогда все тоже сказали, что это высшая точка моей карьеры.
И в 2014 году я занял в чемпионате России последнее место: представляете, каким это казалось для меня «дном»?
Причем тогда еще не участвовали сильнейшие российские гроссмейстеры Крамник и Александр Грищук. Конечно, все списали меня со счетов перед Кубком мира. Когда я выиграл там, все сказали, что теперь я уж точно провалюсь на турнире претендентов. Когда я отобрался на матч на первенство мира, мне предрекали, что я проиграю много партий и противостояние с Карлсеном быстро закончится.
Теперь говорят, что я больше не подниму головы после этого матча. Но я считаю, что нужно просто делать свое дело и отвечать критикам буду не словами, а игрой в шахматы.
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