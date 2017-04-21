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СОСТАВ ПОДОБРАЛСЯ ЧТО НАДО

— Как удалось собрать в Шамкире такой звездный состав?

— Ведущие шахматисты мира всегда приезжали в нашу страну с удовольствием. Азербайджан славится своими традициями. У нас совсем недавно прошли Кубок мира и олимпиада. По оценке экспертов, это была лучшая олимпиада в истории. Нам очень приятен такой отзыв. Моя команда работала по 25 часов в сутки и восемь дней в неделю, чтобы накладок, без которых не обойтись, было как можно меньше. Что касается состава, то не забывайте, что на Мемориале Гашимова дважды выступал и чемпион мира Магнус Карлсен. В этот раз он не смог приехать, потому что дал согласие на выступление в Германии и сейчас сражается там.

— Но зато в Азербайджане второй и третий шахматисты планеты Уэсли Со и Владимир Крамник, также претендент, который сыграл классическую часть матча за корону вничью, Сергей Карякин…

— Если посмотреть состав, то он выглядит очень мощно. Помимо гроссмейстеров из первой десятки (Со, Крамник, Карякин, Мамедьяров) у нас очень интересные и разноплановые люди по стилю, по манере игры. И не думаю, что сейчас можно сделать прогноз, кто в итоге окажется в первой тройке.

— В прошлом году блестящую победу одержал Шахрияр Мамедьяров. Впервые в истории турнира его выиграл азербайджанец. Да еще как! Шахрияр так резво рванул на финише, что догнал, казалось, недосягаемого Каруану и «сделал» его на тай-брейке. Вся страна тогда радовалась этому успеху…

— Конечно, это первая победа в Шамкире нашего шахматиста. И получилась она эффектной и запоминающейся. Шахрияр играет в атакующем стиле, и это очень нравится зрителям. Конечно, ему было приятно победить на родной земле. Иногда стены мешают излишней ответственностью. На этот раз борьба будет очень сложная. Всем хочется нанести поражение Со, который уже не проигрывает больше 60 классических партий — уникальное достижение. Ну и все будут болеть за еще одного азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.

КАРЯКИН СЕЙЧАС САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ СПОРТСМЕН РОССИИ

— Сергей Карякин сыграет свой второй классический турнир после знаменитого матча в Нью-Йорке. Сейчас за ним очень пристально следят в России. Чего ждете от него?

— Сергей всегда был фаворитом любого соревнования начиная с детских лет. Все помнят его феерический успех на Кубке мира в Баку, когда в финале он уступал Петру Свидлеру — 0−2. И в итоге не только отыгрался, но и поднял кубок над головой. У него потрясающие бойцовские качества. Он умеет настраиваться на победу как никто. И очень важно, насколько он захочет взять первый приз на Мемориале Гашимова. Все уже поняли, что если Сергей ставит какую-то цель, то он, как правило, ее добивается.

— Он сразу согласился играть в Шамкире?

— Не раздумывал ни минуты. Ведь Вугар Гашимов был его близким другом, и Сергей всегда с удовольствием приезжает в Азербайджан. Позавчера по прилете в Баку он сразу же поехал в школу Вугара Гашимова. Там он встретился с детьми, раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими.

— Сейчас Карякин в России чуть ли не самый популярный спортсмен. Раньше у него был только один спонсор — компания «Альпари», затем появились ВСМПО-АВИСМА и ГК «Основа», сейчас число спонсоров возросло до семи («Лаборатория Касперского», «Мерседес-Бенц», банк «Открытие», БК «Фонбет»)!

— Это хороший пример для всех, кто хочет развивать шахматы в стране. Благодаря тому, что он до последнего бился на матче с Карлсеном, Карякин, несмотря на поражение, стал очень популярен. Этим он помог не только себе, но и развитию шахмат в целом. Сейчас в России настоящий шахматный бум.

— Как вы считаете, Мемориал Гашимова — это на века?