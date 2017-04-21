Карякин и Крамник выступят на шахматном турнире памяти Гашимова
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Традиционный турнир памяти гроссмейстера Вугара Гашимова стартует в пятницу в азербайджанском Шамкире. Среди участников — 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, а также недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин.
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Помимо двух российских гроссмейстеров, в Шамкире выступят
Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем турнира становился чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, в прошлом году первое место занял Шахрияр Мамедьяров. Сергей Карякин в мае 2016 года играл впервые после яркой победы в московском турнире претендентов и занял четвертое место.
В нынешнем сезоне 10 участников сыграют по круговой системе
Турнир вновь пройдет в центре имени Гейдара Алиева в Шамкире — городе в западной части Азербайджана.
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