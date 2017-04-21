Карякин и Крамник выступят на шахматном турнире памяти Гашимова

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Помимо двух российских гроссмейстеров, в Шамкире выступят рейтинг-фаворит турнира, чемпион США Уэсли Со (2822 пункта), азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедьяров и Теймур Раджабов, англичанин Майкл Адамс, Пентала Харикришна из Индии, украинец Павел Эльянов, Радослав Войташек из Польши и болгарин Веселин Топалов.

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем турнира становился чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, в прошлом году первое место занял Шахрияр Мамедьяров. Сергей Карякин в мае 2016 года играл впервые после яркой победы в московском турнире претендентов и занял четвертое место.

В нынешнем сезоне 10 участников сыграют по круговой системе 21—30 апреля , выходной день — 26 апреля. Контроль времени — по два часа на 40 ходов, затем час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 61-го.

Турнир вновь пройдет в центре имени Гейдара Алиева в Шамкире — городе в западной части Азербайджана.