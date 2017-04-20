Карлсен победил Майера на шахматном супертурнире в Германии
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл немца Георга Майера в пятом туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.
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В других партиях Левон Аронян из Армении обыграл Аркадия Найдича из Азербайджана. Американец Фабио Каруана разошелся миром с французом Максимом
После пяти туров турнирную таблицу возглавляет Аронян (4 очка), далее идут Карлсен, Хоу Ифань, Каруана (по 3), Найдич,
Шахматный турнир проходит сразу в двух немецких городах — в Карлсруэ и
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