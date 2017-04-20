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20 апреля 2017, 21:50 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карлсен победил Майера на шахматном супертурнире в Германии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл немца Георга Майера в пятом туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.

<em>МОСКВА 20 апреля. /ТАСС/. </em>Чемпион мира норвежец <span class=error>Магнус</span> <span class=error>Карлсен</span> обыграл немца Георга <span class=error>Майера</span> в пятом туре шахматного <span class=error>супертурнира</span> Grenke Chess Classic который проходит в Германии. Увеличить
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В других партиях Левон Аронян из Армении обыграл Аркадия Найдича из Азербайджана. Американец Фабио Каруана разошелся миром с французом Максимом Вашье-Лагравом, а китаянка Хоу Ифань сыграла вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом.

После пяти туров турнирную таблицу возглавляет Аронян (4 очка), далее идут Карлсен, Хоу Ифань, Каруана (по 3), Найдич, Вашье-Лаграв (по 2,5), Майер и Блюбаум (по 1).

Шахматный турнир проходит сразу в двух немецких городах — в Карлсруэ и Баден-Бадене. В случае равенства очков при определении первого места будет назначен тай-брейк.
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