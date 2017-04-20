Россиянка Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Кашлинской на ЧЕ по шахматам
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Алиной Кашлинской в матче девятого тура женского чемпионата Европы.
Горячкина не проиграла ни одной партии на турнире. В турнирной таблице она делит лидерство с грузинкой Наной Дзагнидзе. В активе спортсменок по 7 очков.
Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.
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