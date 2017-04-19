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19 апреля 2017, 22:27 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карлсен сыграл вничью с Каруаной на шахматном супертурнире в Германии

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США в четвертом туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.

<em>МОСКВА 19 апреля. /ТАСС/.</em> Чемпион мира норвежец <span class=error>Магнус</span> <span class=error>Карлсен</span> сыграл вничью с <span class=error>Фабиано</span> <span class=error>Каруаной</span> из США в четвертом туре шахматного <span class=error>супертурнира</span> Grenke Chess Classic который проходит в Германии. Увеличить
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В других партиях Левон Аронян из Армении обыграл немца Маттиаса Блюбаума, француз Максим Вашье-Лаграв был сильнее китаянки Хоу Ифань, а Аркадий Найдич из Азербайджана сыграл вничью с немцем Георгом Майером.

После четырех туров турнирную таблицу возглавляет Аронян (3 очка), далее идут Хоу Ифань, Каруана, Найдич (по 2,5), Карлсен, Вашье-Лаграв (по 2), Майер (1) и Блюбаум (0,5).

Шахматный турнир проходит сразу в двух немецких городах — в Карлсруэ состоялись три первых тура, еще четыре будут сыграны в Баден-Бадене. В случае равенства очков при определении первого места будет назначен тай-брейк.
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Новости Шахмат, шашек

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