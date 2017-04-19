Карлсен сыграл вничью с Каруаной на шахматном супертурнире в Германии
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США в четвертом туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.
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В других партиях Левон Аронян из Армении обыграл немца Маттиаса Блюбаума, француз Максим
После четырех туров турнирную таблицу возглавляет Аронян (3 очка), далее идут Хоу Ифань, Каруана, Найдич (по 2,5), Карлсен,
Шахматный турнир проходит сразу в двух немецких городах — в Карлсруэ состоялись три первых тура, еще четыре будут сыграны в
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