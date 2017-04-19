Карлсен сыграл вничью с Каруаной на шахматном супертурнире в Германии

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В других партиях Левон Аронян из Армении обыграл немца Маттиаса Блюбаума, француз Максим Вашье-Лаграв был сильнее китаянки Хоу Ифань, а Аркадий Найдич из Азербайджана сыграл вничью с немцем Георгом Майером.

После четырех туров турнирную таблицу возглавляет Аронян (3 очка), далее идут Хоу Ифань, Каруана, Найдич (по 2,5), Карлсен, Вашье-Лаграв (по 2), Майер (1) и Блюбаум (0,5).