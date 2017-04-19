Россиянка Горячкина обыграла соотечественницу Пустовойтову на ЧЕ по шахматам

Горячкина не проиграла ни одной партии на турнире. В турнирной таблице она делит лидерство с грузинкой Наной Дзагнидзе. В активе спортсменок по 6,5 очков.

Чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Риге и завершится 22 апреля.