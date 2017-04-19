Карякин болел, пока Карлсен боролся
Лучшая шахматистка планеты китаянка Хоу Ифань лидирует в международном супертурнире в немецком
Баден-Бадене, опережая чемпиона мира Магнуса Карлсена. Сразу несколько россиянок в Риге борются за титул чемпионки Европы с сестрами Музычук, а Сергей Карякин после продолжительной паузы готовится к международному турниру в Азербайджане.
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Трудолюбивый Карлсен и сенсационная Ифань.
В швейцарском Цюрихе завершился международный супертурнир имени Виктора Корчного, где праздновал победу американский гроссмейстер Хикару Накамура, а россиянин Ян Непомнящий стал вторым. Но шахматная жизнь продолжается и в настоящее время проходят два очень важных соревнования — Grenke Chess Classic в немецком
Наибольший ажиотаж вызывает турнир в Германии, в котором принимает участие чемпион мира Магнус Карлсен.
Помимо него в
Именно среди них предполагалась основная борьба за победу. Однако после трех туров неожиданно лидирует 23-летняя китаянка Хоу Ифань, и теперь все внимание сосредоточено на ней. Ифань уже успела выиграть много женских турниров и трижды побеждала в матчах за первенство мира, причем не проиграла в них ни одной партии.
Начиная с этого года китаянка прекратила соревноваться в женском туре и перешла к мужчинам.
На данный момент ее сумма составляет 2649 очков, и она занимает 110 место в рейтинге ФИДЕ.
В первый же день состязаний в
В третьем туре китаянку ждало главное испытание — встреча с чемпионом мира. Ифань играла белыми. В этот день она доказала, что способна наравне бороться с мужчинами, сыграв вничью с Карлсеном.
Мало того, в миттельшпиле у китаянки было позиционное преимущество, которое она не смогла реализовать только
После трех дней Ифань имеет на своем счету два с половиной очка из трех возможных, что позволяет единолично лидировать в турнире.
Второе место с двумя очками делят сразу три гроссмейстера: Каруана, Аронян и азербайджанец Аркадий Найдич. Карлсен располагается всего лишь на пятой позиции, сыграв все три партии вничью. Следует отметить, что норвежец после матча за звание чемпиона мира с Сергеем Карякиным несколько сбавил в результатах и пока не одержал ни одной итоговой победы,
Центральной партией четвертого дня станет противостояние Карлсена с Каруаной, где чемпион мира будет играть белыми. Победа над третьим номером мирового рейтинга позволит чемпиону мира вернуться в борьбу.
Ифань предстоит сразиться черными с
Турнир в
Россиянки штурмуют Европу.
Женский чемпионат Европы уже перевалил за экватор, и в Риге сыграно семь туров из 11. В столице Латвии собрались почти все сильнейшие шахматистки мира, за исключением
После семи партий сразу четыре участницы набрали одинаковое количество очков — по пять с половиной. Это две россиянки, Александра Горячкина и Дарья Пустовойтова, представительница Грузии Нана Дзагнидзе и армянка Элина Даниэлян. По дополнительным показателем лидирует пока Дзагнидзе. В восьмом туре грузинская шахматистка сыграет белыми с Даниэлян, а россиянки поспорят между собой за лидерство.
Остались хорошие шансы на победу и у Катерины Лагно, Алины Кашлинской, которые отстают от лидеров всего на
Европейский чемпионат примечателен тем, что в нем приняли участие обе сестры Музычук из Украины — Анна и Мария.
Если Анна в последнее время активно принимает участие на различных турнирах, то Марию зрители не видели в действии давно. Старшая из сестер Анна в декабре прошлого года выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, а в феврале стала финалисткой чемпионата мира по классике. Сестры высоко идут по турниру, показывая второй результат с пятью очками после семи туров.
Карякин нашелся.
В эти дни в Сибири также проходит международный представительный турнир имени Карпова, почетным гостем которого стал Карякин. После январского выступления в голландском
Карякин стал членом Общественной палаты России, подписал несколько спонсорских контрактов, снялся в телевизионных передачах и в рекламе.
Последнее появление шахматиста на публике случилось на матче футбольного «Спартака» против «Зенита» в очень представительной компании.
Вместе с Карякиным матч смотрели
Но на этом продолжительный отдых
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