Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на пост президента FIDE

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Как я уже говорил ТАСС несколько дней назад, я буду участвовать в выборах президента FIDE, — сказал он. — Вчера решение было принято окончательно. Я заручился поддержкой. Никакие санкции США не помешают моей работе на посту президента».

Выборы президента FIDE пройдут в 2018 году.