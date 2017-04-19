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19 апреля 2017, 13:30 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на пост президента FIDE

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Кирсан Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на должность президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом Илюмжинов сообщил ТАСС.

Выборы пройдут в 2018 году. Увеличить
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«Как я уже говорил ТАСС несколько дней назад, я буду участвовать в выборах президента FIDE, — сказал он. — Вчера решение было принято окончательно. Я заручился поддержкой. Никакие санкции США не помешают моей работе на посту президента».

Выборы президента FIDE пройдут в 2018 году.
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19 апреля

Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на пост президента FIDE

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