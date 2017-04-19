Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на пост президента FIDE
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Кирсан Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на должность президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом Илюмжинов сообщил ТАСС.
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«Как я уже говорил ТАСС несколько дней назад, я буду участвовать в выборах президента FIDE, — сказал он. — Вчера решение было принято окончательно. Я заручился поддержкой. Никакие санкции США не помешают моей работе на посту президента».
Выборы президента FIDE пройдут в 2018 году.
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