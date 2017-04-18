Хет-трик в Цюрихе

В Швейцарии завершился традиционный супертурнир. На этот раз соревнование носило имя легендарного Виктора Корчного. Победу одержал представитель США Хикару Накамура, на второй строчке расположился россиянин Ян Непомнящий. Бронза у 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда.

НАКАМУРА НЕ ЗНАЕТ УСТАЛОСТИ

При нынешней конкуренции в шахматах к победам в супертурнирах привык разве что Магнус Карлсен. Для любого другого гроссмейстера — это суперсобытие. А уж выиграть один и тот же форум три раза подряд — дело подчас непосильное. Два прошлых года Хикару Накамура уверенно побеждал в Цюрихе. Один раз одолев в Армагеддоне Ананда, второй раз — просто оторвавшись от конкурентов. Представить, что американец сделает это в третий раз, было очень сложно. С одной стороны Хикару очень силен в укороченном контроле, но с другой, более веской стороны, Накамура должен был прибыть в Швейцарию смертельно уставшим. Он только что закончил выступление в чемпионате США, где не смог взять даже призового места. К тому же долгий перелет и акклиматизация явно не шли ему на пользу.

Напомним, что именно организатор цюрихского турнира Олег Скворцов ратует за убыстрение контроля. Поэтому в Швейцарии основной турнир был разыгран с таким временным порядком — 45 минут плюс 30 секунд на каждый ход каждому гроссмейстеру на всю партию. Именно такой формат может стать новой классикой и обсчитываться в рейтинге ФИДЕ как турнир с классическим контролем (такой поединок может затянуться до 8 часов). Накамура один из лучших в мире бойцов в рапид и блиц и новая классика ему подходит как нельзя лучше. И даже 14-й чемпион мира Владимир Крамник, несмотря на все «но», называл американца главным фаворитом соревнования. Я же ставил на Яна Непомнящего, который по скорости Накамуру даже превосходит.

С прогнозом точнее оказался Владимир Борисович. Накамура и Непомнящий завершили основную часть турнира, набрав одинаковое количество очков, остальные конкуренты остались позади. Из общего фона выбивались лишь местный гроссмейстер Янник Пеллетье, который был приглашен одним из организаторов — Цюрихским шахматным клубом. И не совсем оправдал надежд молодой россиянин Григорий Опарин. Напомним, что он отобрался в компанию к элите через сложнейший турнир «Щелкунчик», где его конкурентами были такие признанные маэстро как Гельфанд, Широв, Дреев и Морозевич. Тем не менее школа, которую прошел Опарин в Цюрихе, должна сослужить ему хорошую службу. Когда еще ему представится шанс сесть за доску напротив Крамника или Ананда?!

Непомнящий и Накамура выяснили свои отношения в «круговике» с контролем 10 минут плюс 5 секунд на партию. Все решилось в последнем туре, когда оторвавшийся на очко Накамура, сделав ничью с Анандом, ждал окончания партии Непомнящий — Опарин. Казалось, что очередного армагеддона не избежать, потому что признанный блицор Непомнящий должен был одолеть дебютанта Цюриха, но Ян, где-то перегнув палку, и вовсе проиграл, однако это не помешало ему стать вторым в турнирной таблице.

СКВОРЦОВ: ТУРНИР ОПРАВДАЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ

Организатор турнира Олег Скворцов после награждения выглядел очень довольным. Известный меценат, который вот уже 6 лет отдает мероприятию в Цюрихе так много сил и энергии, похоже был полностью удовлетворен итогами соревнования.

— Скажите, вы ожидали что Накамура сможет оформить хет-трик?

— Да, я называл его одним из фаворитов, но прекрасно понимал, что ему будет непросто после чемпионата США и долгого перелета. К тому же в Европе его ждала очень тяжелая акклиматизация. Но нужно отдать должное Хикару, он настоящий боец и провел турнир на одном дыхании. Я обещал еще в прошлом году, что если кто-то сумеет добиться успеха в Цюрихе трижды, то для него будет учрежден специальный приз. Накамура обязательно получит свою награду, мы его ждем в Москве на ближайшем этапе Гран-При.

— В целом, вы довольны качеством партий, которые были на турнире?

— Мне каждый раз кажется, что лучше уже сделать невозможно, но сейчас я доволен всем — и организацией, и зрительским интересом, и, самое главное, творчеством шахматистов. Партии были зрелищными и бескомпромиссными, не было зафиксировано ни одной скучной ничьей. Это еще раз доказывает, что будущее за новой классикой. Этот формат не только интересен для болельщиков, но и для телевидения. Много лет чиновники пытаются организовать трансляции в шахматам на федеральных каналах, но нынешний классический контроль никто не выдержит. Смотреть партию 5 часов в прямом эфире нереально. А вот если сократить время, как это сделали мы, то этот формат вполне подошел бы для ТВ и собрал бы большую аудиторию.

— На следующий год турнир состоится?

— Конечно, я еще 6 лет назад сказал, что собираюсь сделать это соревнование традиционным, а я свое слово держу.

Кирилл ЗАНГАЛИС

из Цюриха.