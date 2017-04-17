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17 апреля 2017, 23:54 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Российские шахматистки Горячкина и Пустовойтова идут в лидерах после семи туров на ЧЕ

Россиянки Александра Горячкина и Дарья Пустовойтова входят в лидирующую группу после седьмого тура на индивидуальном чемпионате Европы среди женщин в Риге.

В понедельник Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с грузинкой Наной Дзагнидзе, а Пустовойтова черными победила другую представительницу Грузии Лейлу Джавахишвили.

Еще одна россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с украинкой Натальей Жуковой.

Первый номер посева украинка Анна Музычук белыми разошлась миром с немкой Элизабет Петц.

После семи раундов Горячкина и Пустовойтова набрали по 5,5 очка каждая. Столько же в активе Дзагнидзе и армянки Элины Даниелян, которая в прошедшем туре нанесла поражение россиянке Ольге Гире.

Чемпионат Европы продлится до 22 апреля.
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