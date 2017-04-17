Российские шахматистки Горячкина и Пустовойтова идут в лидерах после семи туров на ЧЕ

В понедельник Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с грузинкой Наной Дзагнидзе, а Пустовойтова черными победила другую представительницу Грузии Лейлу Джавахишвили.

Еще одна россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с украинкой Натальей Жуковой.

Первый номер посева украинка Анна Музычук белыми разошлась миром с немкой Элизабет Петц.

После семи раундов Горячкина и Пустовойтова набрали по 5,5 очка каждая. Столько же в активе Дзагнидзе и армянки Элины Даниелян, которая в прошедшем туре нанесла поражение россиянке Ольге Гире.

Чемпионат Европы продлится до 22 апреля.